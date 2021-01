Nowości TCL z targów CES 2021: telewizory, smartfony i tablety

Dokładnie rok temu w fabryce TCL, mieszczącej się w Żyrardowie, miałem okazję testować. W 2021 r. TCL postanowił wprowadzić na rynek odbiornik nowej generacji o nazwie OD Zero.Technologia OD Zero firmy TCL wykorzystuje mniejsze diody LED i zupełnie nową konstrukcję soczewek, z większą ilością źródeł światła, co pozwala na zminimalizowanie odległości między źródłem, a panelem do zera milimetrów. Umożliwia to uzyskanie spójnej na całej powierzchni ekranu jasności, a jednocześnie pozwala osiągnąć ultra cienki profil telewizora.Według TCL wraz z doskonałym, płynnie regulowanym podświetleniem i nowym poziomem High Dynamic Range, OD Zero Mini-LED daje użytkownikom bogatszą paletę kolorów, większą liczbę szczegółów i niezrównane wrażenia wizualne. Wysoką jednorodność podświetlania ekranu uzyskuje się poprzez zmniejszenie odległości między źródłem światła a dyfuzorem. Takie rozwiązanie skutecznie poprawia kontrast.Dzięki tysiącom lokalnych stref ściemniania, które umożliwiają regulację jasności w czasie rzeczywistym równolegle ze zmianami odpowiadających im obszarów podświetlenia, OD Zero Mini-LED zapewnia doskonałą precyzję kontroli kontrastu. Poprawia to jakość obrazu, pozwala na wyświetlanie niezwykle wiernych kolorystycznie ujęć i umożliwia na oddanie doskonałej bieli wraz z głęboką czernią.W najnowszych telewizorach TCL pojawi się Google TV. Przypomnę, że jest to nakładka na system Android TV, która ma wpływ na ekspozycję treści oraz wygląd ekranu głównego.