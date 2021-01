Kryzys? Jaki kryzys?! Smartfony iPhone pobiły rekord sprzedaży w 2020 roku

Sprzedaż smartfonów Apple w 2020 roku wzrosła

Wiele firm mocno podupadło w 2020 roku, kiedy to kryzys wywołany pandemią wkradł się na światowe rynki. Małe firmy upadały, a o problemach donosili nawet technologiczni giganci. Wygląda jednak na to, że nie każdy producent i nie każdy konsument cierpi niedostatek w tych trudnych czasach. Analitycy z Digitimes Research opublikowali dane dotyczące sprzedaży smartfonów w 2020 roku. Ogromne powody do zadowolenia ma, a jakże, Apple.Choć trudno w to uwierzyć, sprzedaż smartfonów Apple w 2020 roku wzrosła aż o 10% w porównaniu z rokiem 2019. Jest to o tyle imponujące, że wyniki całego rynku smartfonów spadły aż o 8,8%. Jak widać producent z Cupertino zrobił wiele, by wartość ta była jak najmniejsza. Jedynym producentem, który podobnie jak Apple nie znalazł się "pod wodą", było Xiaomi. Z raportu dowiedzieliśmy się też, że w 2020 roku dostarczono łącznie 1,24 miliarda smartfonów.Powyższe wyniki Apple nie powinny być zaskoczeniem w kontekście doniesień o tym, że iPhone 12 był najpopularniejszym i najlepiej sprzedającym się smartfonem ubiegłego roku - nawet pomimo debiutu dopiero w końcówce roku. Wszystkie nowe iPhone'y 12 zadebiutowały z łącznością 5G, która dla wielu konsumentów w Stanach Zjednoczonych i Azji była doskonałym argumentem za przesiadką na nowszy model. Co więcej, pamiętać należy o tym, że smartfony iPhone kupowane są przez zamożniejszą część społeczeństwa, która w mniejszym stopniu odczuła kryzys niż inni konsumenci.