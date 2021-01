Bob Swan odchodzi z funkcji CEO firmy Intel

Bob Swan odchodzi z Intela. Znamy jego następcę

"Cieszę się, że mogę ponownie dołączyć do firmy Intel i poprowadzić ją naprzód w tym ważnym czasie dla niej, naszej branży i naszego kraju"

"Rozpocząłem swoją karierę w firmie Intel i uczyłem się od najlepszych - Grove'a, Noyce'a i Moore'a, więc możliwość powrotu w roli przywódcy jest dla mnie wielkim przywilejem. Mam ogromny szacunek dla bogatej historii firmy i technologii, które dały podwaliny pod światową infrastrukturę cyfrową. Uważam, że Intel ma znaczący potencjał, aby nadal zmieniać przyszłość świata technologii i nie mogę się już doczekać współpracy z niezwykle utalentowanym globalnym zespołem Intel, w celu przyspieszenia innowacji i tworzenia wartości dla naszych klientów i udziałowców"

Bob Swan pełni funkcję CEO firmy Intel od 31 stycznia 2019 roku, kiedy to na tym stanowisku zastąpił Briana Krzanicha. W niecałe dwa lata później dowiedzieliśmy się, że szef popularnego producenta procesorów odejdzie wkrótce ze swojego stanowiska. Intel potrzebuje zmian i niektórzy obserwatorzy od dłuższego czasu zastanawiali się, czy nie powinny one rozpocząć się od wymiany kadry zarządzającej.Bob Swan ustąpi ze stanowiska CEO firmy Intel 15 lutego bieżącego roku. W roli CEO zastąpi go Pat Gelsinger, który tym samym wejdzie w skład zarządu.- mówił Gelsinger.- czytamy.