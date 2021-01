Laptop ASUS TUF Dash F15. Wzmocniony gaming z Intelem i RTX 3070

Ciekawy, ale nie przekombinowany wygląd / foto. ASUS

Jeśli chcecie mieć bardzo dobre parametry, a przy tym smukły i wytrzymały komputer przenośny, to ASUS TUF Dash F15 może się wam spodobać. 19,9 mm grubości przy wadze 2 kg, a do tego podwyższony standard wytrzymałości potwierdzony wojskowym certyfikatem MIL-STD-810H. Co ciekawe, poza typową ciemną wersją Eclipse Grey, można wybrać też jasną Moonlight White. Dodatkowy niezły efekt robi podświetlana na niebiesko klawiatura.W kwestii wydajności, jest naprawdę świetnie. Intel Core 11 gen Tiger Lake i7-11275H wykonany w litografii 10 nm SuperFin. Jego 4 rdzenie (8 wątków) mają podstawowe taktowanie 3,3 GHz, ale potrafią rozpędzić się w turbo do 5 GHz. Drugim mocnym punktem jest mobilna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3070 o taktowaniu do 1390 MHz w trybie ROG Boost przy 80 W. We wnętrzu można też znaleźć do 32 GB RAM DDR4-3200 i SSD NVMe do 1 TB. Co ważne, dostęp do gniazd na RAM i nośniki M.2 jest bardzo prosty, miejsca na nie znajduje się zaraz pod klapką.