RTX 3060 - kiedy w sklepach? Inno3D GeForce RTX 3060 daje odpowiedź na to pytanie

Inno3D GeForce RTX 3060, czyli seria niedrogich RTX 3060

Inno3D GeForce RTX 3060 - dostępność

Kiedy karty GeForce RTX 3060 pojawią się w sklepach? Wygląda na to, że będzie to koniec lutego bieżącego roku. Ceny niereferencyjnych konstrukcji będą startowały z poziomu ok. 1500 złotych. Właśnie w tej cenie już wkrótce zakupić będzie można najtańsze z kart Inno3D GeForce RTX 3060. Do sprzedaży trafią łącznie trzy różne modele - iChill X3 RED, TwinX2 OC oraz TwinX2.Najdroższym i zarazem najbardziej doskonałym z przedstawicieli serii kart GeForce RTX 3060 od Inno3D jest Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED. Wyposażono ją w czerwone podświetlenie LED oraz system chłodzenia, na który składają się trzy wentylatory z łopatkami scythe. Śmigła o średnicy 9 cm tłoczą powietrze przez radiator połączony z podstawą za pomocą sześciu ciepłowodów. Chłodzenie pokrywa wszystkie kluczowe elementy - procesor graficzny, pamięci i sekcję zasilania.Karty graficzne Inno3D GeForce RTX 3060 TwinX2 OC i TwinX2 to konstrukcje przyjazne posiadaczom obudów o kompaktowych rozmiarach. Producent zastosował w nich po dwa wentylatory (90 mm) i cztery rurki cieplne. Dzięki temu konstrukcje są o 60 mm krótsze od topowej wersji iChill X3 RED. Mniejsza jest również wysokość układu chłodzenia - wersje TwinX2 OC i TwinX2 zajmują bowiem dwa sloty, podczas gdy topowy model potrzebuje trzech. We wszystkich wariantach są montowane backplate’y, które usztywniają karty.Najwyższy z opisywanych modeli ma w zestawie dwie wymienne "płetwy". Jedna z nich okraszona jest logo, które może uatrakcyjnić wizualnie sprzęt zamknięty w obudowie z oknem. Podobnie jak inne modele producenta, karty graficzne Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED i TwinX2 OC są fabrycznie podkręcone. Ich rdzenie mają osiągać w trybie Boost odpowiednio 1837 MHz i 1792 MHz. TwinX2 ma specyfikację zgodną z referencyjną Nvidii.Karty Inno3D z serii RTX 3060 to 3584 rdzenie CUDA i 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (192-bit). Do poprawnej pracy wymagają one zasilania w postaci pojedynczej wtyczki PCIe 8-pin. Producent zaleca przy tym korzystanie z zasilacza o mocy minimum 550 W.Nowości powinny trafić na sklepowe półki w ciągu kilku najbliższych tygodni - prawdopodobnie z końcem lutego. Ceny podstawowego modelu powinny zaczynać się w okolicach 1500 złotych. Wersje podkręcone i iChill X3 RED będą kosztować "nieco więcej".Źródło: Inno3D