Oryginalne laptopy ASUS ROG. Dwuekranowy Zephyrus Duo i Flow X13 z zewnętrzną grafiką

Dodatkowy ekran sprawdzi się w wielu scenariuszach / foto. ASUS

Główna matryca IPS ma rozdzielczość aż 4K i odświeżanie 120 Hz przy czasie reakcji 3 ms. Opcjonalnie można będzie wybrać full HD, ale z 300 Hz. Ekran posiada wsparcie dla technologii synchronizacji obrazu adaptive-sync. Co nie jest takie oczywiste w gamingu, może się też pochwalić pełnym pokryciem palety Adobe RGB czy jak zaznacza producent, ekrany są "fabrycznie kalibrowane dla zagwarantowania zgodności z wysokimi wymaganiami walidacji Pantone. Proces ten gwarantuje wysoką precyzję odwzorowywania kolorów, zapewniając twórcom treści wierność barw, jakiej potrzebują, a graczom dokładnie takie wrażenia z grafiki, jakie zamierzali uzyskać deweloperzy i twórcy."Wydajność to podobna półka jak w przypadku. Procesor AMD Ryzen 9 5900HX z 8 rdzeniami i 16 wątkami, bardzo mocna mobilna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 z taktowaniem "do 1645 MHz przy 115 W w trybie ROG Boost, przy czym dodatkowe 15 W mocy jest dostępne za pośrednictwem funkcji Dynamic Boost". Dwa nośniki SSD NVMe PCI-Express 4.0 spięte w RAID 0, to do 2 TB pojemności i transfery nawet rzędu 7000 MB/s. Niebagatelna pojemność pamięci operacyjnej, to 32 GB w kościach RAM DDR4-3200. Oczywiście jest też WiFi 6 ax czy całkiem bogaty pakiet złącz. Nie zapomniano o szybkim ładowaniu baterii 90 Wh, której 50 proc można napełnić poświęcając na to tylko 30 minut.