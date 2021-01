Oto Xiaomi Mijia S700 - golarka, która się (praktycznie) nie tępi

Wszystko dzięki ceramicznym ostrzom.

Foto: Xiaomi Youpin

Warto zaznaczyć, że golarka sama dostosowuje moc do gęstości i twardości zarostu.

Xiaomi Mijia S700 wyceniono na ok. 290 złotych.

Mogę to potwierdzić - osobiście od jakichś dwóch lat używam golarek do włosów od Xiaomi opartych właśnie o ceramikę. Po tak długim czasie ścinają włos tak samo dobrze jak w dniu zakupu. Oczywiście nie czuję potrzeby wymiany.Wracając do S700 - według laboratoryjnych badań marki po 240 godzinach pracy nie stwierdzono oznak zużycia. A to oznacza, że przy codziennym, 2-minutowym użytku powinny wytrzymać 19 lat.Xiaomi Mijia S700 wyposażono w ruchomą, elastyczną głowicę dostosowującą się do twarzy. Dzięki temu powinna golić dokładnie i nie zostawiać martwych stref. Z kolei silnik bezszczotkowy jest cichy i (według marki) żywotny.Xiaomi Mijia S700 nie ma wyświetlacza. Zamiast tego znajdziemy komplet ikon informujących o ustawionej szybkości, stanie baterii, ładowaniu oraz blokadzie podróżnej. A jeśli o ładowaniu mówimy, to można to zrobić za pomocą złącza USB typu C lub dedykowanej podstawki.Golarkę