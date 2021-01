ASUS ROG Strix Scar i G. Mocarne laptopy z najwydajniejszymi CPU AMD i GPU RTX 3000

Bardzo solidna konkstrukcja ASUS ROG Strix Scar / foto. ASUS

Strix Scar 15 i 17 mogą pochwalić się bardzo szybkimi matrycami IPS full HD o odświeżaniu 360 Hz lub 300 Hz i czasie reakcji 3 ms. Opcjonalnie rozdzielczość może wynieść nawet 256 x 1440 px, ale kosztem 165 Hz. Płynności obrazu będzie pilnował też system adaptive-sync, który przeciwdziała rozrywaniu i dostosowuje odświeżanie do aktualnego cyklu generowania poszczególnych klatek. Obudowa została nieco zmniejszona w stosunku do poprzedników i wykonana z metalu. Umieszczono w niej baterię 90 Wh umożliwiającą do 12 godzin mniej wymagającej pracy. Co ważne, da się ją naładować nawet dzięki USB-C w tym połowę pojemności szybkimi zasilaczami nawet w 33 minuty.Oczywiście nie mogło zabraknąć podświetlanych elementów RGB, także klawiatury, która tym przypadku jest opto-mechaniczna. Szybki czas reakcji i duża wytrzymałość, to jej ewidentne plusy. Głównym daniem są jednak bardzo mocne wnętrzności. ASUS wyposażył nowe laptopy Strix Scar w świeże mobilne procesory AMD Ryzen, a konkretnie ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy 9 5900HX oraz dopiero co ogłoszone wydajne mobilne grafiki Nvidii RTX 3080. Co ważne, TDP w trybie ROG Boost wyniesie 115 W, a Dynamic Boost zapewnia dodatkowe 15 W dla jeszcze lepszych osiągów. Mocną specyfikację dopełnia 64 GB RAM DDR4-3200, dwa nośniki SSD NVMe 1 TB w RAID 0 czy WiFi 6 ax.