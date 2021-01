NVIDIA pozamiatała. GeForce RTX 3000 dla laptopów i RTX 3060 dla desktopów to absolutny sztos

Karty graficzne GeForce RTX serii 30 w laptopach jeszcze w tym miesiącu

Karty graficzne GeForce RTX 3060 już w lutym. Cena jest doskonała

13 TFLOPS – wydajność shaderów

25 TFLOPS – wydajność rdzeni RT dla ray tracingu

101 TFLOPS – wydajność rdzeni Tensor dla techniki NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling)

192-bitowy interfejs pamięci

12 GB pamięci GDDR6

NVIDIA w trakcie dzisiejszej prezentacji zgodnie z oczekiwaniami pokazała pazur. Zapowiedziano łącznie ponad 70 nowych laptopów z kartami graficznymi GeForce RTX Serii 30. Ponadto, zaprezentowano i zapowiedziano nową kartę graficzną GeForce RTX 3060, najtańszą konstrukcję spośród najnowszych GPU od "zielonych". To nie koniec niespodzianek, bowiem techniki GeForce RTX trafiły do kolejnych gier, w tym Call of Duty: Warzone, Overwatch i Tom Clancy’s: Rainbow Six Siege.NVIDIA pochwaliła się dziś, że na przestrzeni kolejnych tygodni w sklepach zadebiutują nowe laptopy stworzone w oparciu o technikę Max-Q 3. generacji. Jeszcze wydajniejsze, jeszcze smuklejsze i... jeszcze tańsze. Do notebooków sprzedawanych w cenie od ok. 999 dolarów (ok. 3700 złotych) wzwyż trafią układy GeForce RTX 3080, RTX 3070 oraz RTX 3060. Nawet najtańszy z nich ma pozwolić osiągnąć nawet ok. 90 klatek na sekundę w najnowszych grach z ustawieniami Ultra w rozdzielczości 1080p. Wydajność tych konstrukcji będzie wyższa od nawet 2,5-krotnie droższych laptopów z kartami GeForce RTX 2080 SUPER.Producent chwali się usprawnionymi technikami Max-Q w postaci. W ramach pierwszej z nich, sieci sztucznej inteligencji nieustannie balansują mocą procesora centralnego i procesora graficznego. Od teraz zawiadują skutecznie także pamięcią procesora graficznego – dbając, by te zasoby były zawsze dostępne tam, gdzie są najbardziej potrzebne – bez ustanku optymalizując pracę komputera wcelu zapewnienia maksymalnej wydajności. Druga związana jest z niższym poziomem hałasu generowanym przez komputer pod obciążeniem. WhisperMode 2.0 kierowane sztuczną inteligencją zarządzają procesorem centralnym,graficznym, temperaturą komputera i prędkością wentylatorów, aby zapewnić lepszą kulturę pracy przy najlepszej możliwej wydajności.Przy okazji zapowiedziano nowe laptopy NVIDIA Studio, w których karty GeForce RTX serii 30 mają zwiększyć moc obliczeniową nawet dwukrotnie. 16 GB pamięci wideo usprawni pracę na dużych plikach lub z wieloma apkami jednocześnie.Osoby korzystające z komputerów stacjonarnych ucieszą się na wieść o nowych układach GeForce RTX 3060. Ich ceny zaczynają się od 329 dolarów. W Polsce kwota ta wynosi 1499 złotych. Taka wydajność w takiej cenie? To będzie przebój sprzedaży - o ile tylko układy będą faktycznie dostępne w sprzedaży.Najważniejsze cechy kart RTX 3060 to:Jak przedstawia się wydajność GeForce RTX 3060 na tle RTX 2060? Skomentuję to grafiką z prezentacji NVIDIA. Jest dobrze.Źródło: NVIDIA