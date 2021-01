Oficjalnie: nowy procesor Samsung Exynos z grafiką AMD Radeon

GPU od AMD w procesorach Exynos

"Przez "następny flagowy produkt" dr Kang miał na myśli układ Exynos"

Samsung i AMD ogłosiły długo wyczekiwane owoce współpracy nawiązanej jeszcze w 2019 roku, która ma szansę odmienić nieco rynek mobilnych urządzeń - zwłaszcza smartfonów i tabletów. W trakcie dzisiejszej wirtualnej konferencji zapowiedziano procesor mobilny Exynos 2100. Układ zapewniający moc obliczeniową smartfonom z serii Samsung Galaxy S21 wykorzystywał będzie grafikę ARM z rodziny Mali. Dowiedzieliśmy się jednocześnie, że dopiero nowy flagowy procesor zrobi użytek z GPU nowej generacji, opracowanego wspólnie z AMD.Grafiki AMD w procesorach Exynos możemy spodziewać się dopiero w 2022 roku. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że rewolucja (?) nastąpi dopiero przy okazji premiery smartfonów z serii. Tak, następcy obecnej generacji urządzeń Galaxy Note ma nie być.Taką właśnie informację podali w trakcie pokazu przedstawiciele południowokoreańskiego producenta., doprecyzował w rozmowie z serwisem Android Authority przedstawiciel firmy, dodając przy tym, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, które z urządzeń będą korzystały z procesora nowej generacji.Jaka będzie wydajność układu graficznego AMD w procesorach Samsung Exynos? Jest zdecydowanie za wcześnie na to, aby to ocenić. Trudno jednak nie zakładać, aby nie czekała nas choćby niewielka zmiana na plus. Czy wystarczająca do tego, aby procesory Exynos w smartfonach Samsunga były oceniane lepiej od znacznie lepszych obecnie Snapdragonów od Qualcomma? Poczekamy, zobaczymy.Źródło: Samsung, AMD, Android Authority