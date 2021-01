Flagowy Intel Core i9 11 gen wygrywa w grach AMD Ryzen 5900X. 8 rdzeni lepsze niż 12

Wyniki są dla Intela łaskawsze, choć nie ma nokautu, a jedynie niewielkie różnice / foto. Intel via wccftech

Różnice nie są ogromne. W zależności od tytułu, to od 2 do 8 proc. Testy zostały przeprowadzone na różnych ustawieniach wysokiego typu (high, very high, ultra) w 1080p dla siedmiu gier (Total War: Three Kingdoms, Gears of War 5, Metro Exodus, Cyberpunk 2077, Watchdogs: Legion, Farcry: New Dawn i Assassin’s Creed: Valhalla) przy sparowaniu Intel Core i9-11900k z grafiką Nvidia GeForce RTX 3080. Przewaga nie jest duża, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że wygrał procesor 8-rdzeniowy, a tym nieco gorszym okazał się 12-rdzeniowy, zaczyna robić się ciekawiej. Przy okazji widać, że w stosunku do obecnego najmocniejszego Intela i9-10900k, firma poprawiła wyniki o jakieś 7 proc.