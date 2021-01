Zamień smartfon w dotykowy laptop z klawiaturą. NexDock 360

Przydało by się jeszcze chociaż jedno USB więcej na urządzenia peryferyjne / foto. NexDock

W laptopowej stacji NexDock 360 można znaleźć takie porty jak miniHDMI 1.4a (w opakowaniu dodano kabel HDMI - miniHDMI) i USB-C 3.1 z obsługą DisplayPort do podłączenia telefonu, ewentualnie innego urządzenia robiącego za serce komputera - np.. Jest także slot na karty microSD, audio minijack, USB-C 3.0 do podłączenia różnych innych elementów (myszki, pamięci czy czegokolwiek innego, jest też przejściówka do USB-A), USB-C do ładowania oraz włącznik sprzętu. Obudowa o wymiarach 307 x 209 x 14,7 mm (przy wadze sprzętu 1190 g) skrywa też baterię 44 Wh. Jedynym nieco niewygodnym elementem zestawu jest konieczność trzymania telefonu na kablu. To nie PadFone, w którym mogliśmy włożyć go w specjalną komorę tabletu, ale też nie można oczekiwać podobnego rozwiązania po uniwersalnym laptopowym docku.Jakie w ogóle telefony współpracują z NexDock 360? Wspierające Samsung DeX (Samsung Galaxy S8, S8+, S8 Active, S9, S9+, S10, S10E, S10+, Fold, Fold 2, S20, S20 FE, S20+, S20 Ultra, Note 8, 9, 10, 10+, 20 , 20 Ultra), Huawei Easy Projection (Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20, 20 Pro, 20 Pro X, 30, X, Xs, P20/ Pro, P30/ Pro, P40/ Pro, Honor Note 10, View 20) oraz LG Desktop Mode (LG G8 Thinq, V50 Thinq, ostatnie Velvet). Eksperymentalny tryb desktop można też włączyć na części innych smartfonów z Androidem 10 lub nowszym (więcej informacji). Oczywiście nie będzie to dosłownie system jak na PC czy takie same aplikacje, ale desktopowe tryby Androida starają się być zbliżone do takich doświadczeń. Stacja NexDock 360 jest dostępna w przedsprzedaży w cenie 269 dolarów (około 1000 złotych), a wysyłki mają odbyć się już w marcu tego roku.Źródło i foto: NexDock / liliputing