Surface Pro 7+ już dostępny. Microsoft pokazuje jak powinien wyglądać lekki komputer dla biznesu

Stworzony z myślą o klientach komercyjnych i edukacyjnych.

Surface Pro 7+ - specyfikacja

Surface Pro 7+ z łącznością LTE

Firma Microsoft wzięła udział w wirtualnej edycji konferencji CES 2021 aby pokazać odświeżoną wersję komputera. Urządzenie wprowadza kilka ważnych usprawnień względem oryginalnego Surface Pro 7, dlatego przyjrzeć się mu bliżej.Surface Pro 7+ wyposażono w wyświetlaczi rozdzielczości 2736 × 1824 (267 PPI). Współczynnik proporcji wynosi 3:2, a ekran obsługuje 10 punktów dotykowych. Sam komputer bez klawiatury w wersji Wi-Fi waży 770 gramów przy wymiarach 292 mm x 201 mm x 8,5 mm.Do sprzedaży trafią modele z najnowszymi procesorami(i3-1115G4, i5-1135G7, i7-1165G7), od 8 do 32 GB pamięci RAM LPDDR4x i dyskami SSD: 128 GB lub 256 GB (Wi-Fi albo 4G LTE); 512 GB lub 1 TB (Wi-Fi). Według producenta, wariant Wi-Fi powinien oferować do 15 godz. działania na baterii przy typowym obciążeniu. W przypadku wersji 4G LTE Advanced czas ten wynosi do 13.5 godz.Nad ekranem znajdziemyz możliwością rejestrowania wideo Full HD 1080p. Dostępna jest też kamera tylna 8 MP z autofokusem i możliwością nagrywania wideo Full HD 1080p. Za audio odpowiadają głośniki stereofoniczne o mocy 1,6 W z Dolby Atmos.Odświeżając Surface Pro 7 Microsoft zdecydował się udostępnić wariant z łącznością. Wbudowany modem sprawia, że użytkownik może pracować w terenie i korzystać z internetu bazującego na łączności sieci komórkowych.Dzięki portom USB-A i USB-C, Surface Pro 7+ oferuje możliwość dokowania urządzenia do zewnętrznych monitorów i wyświetlaczy oraz podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych do pełnej konfiguracji stacji roboczej. Na uwagę zasługuje też wymienny dysk SSD.Cena nowego Surface Pro 7+ for Business Wi-Fi rozpoczyna się, zaś w konfiguracji LTE AdvanceŹródło: Microsoft