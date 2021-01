Zapomnij o konsoli. Telewizory LG zapewnią dostęp do gier z Google Stadia

Świetne wieści.

Rozdzielczość 4K i wyśmienity dźwięk

Granie w chmurze już wkrótce może nabrać zupełnie nowego wymiaru. Jeszcze w tym roku będziemy mogli korzystać z najnowszych gier w wyśmienitej jakości na telewizorach LG z systemem WebOS. Wszystko to dzięki integracji z usługą Google Stadia.Firma LG Electronics poinformowała o planowanej współpracy z Google, której celem jest udostępnienie usługi Stadia w najnowszej wersji systemu webOS już w drugiej połowie bieżącego roku. Gdy usługa Stadia pojawi się w aplikacji Google TV, firma LG stanie się pierwszym producentem telewizorów zapewniającym, za pośrednictwem systemu operacyjnego webOS, natywną obsługę gier oferowanych przez usługę Stadia Co więcej, dzięki obsłudze rozdzielczości 4K i 5.1-kanałowego dźwięku przestrzennego, gry stają się jeszcze atrakcyjniejsze dla użytkowników usługi Stadia Pro. Użytkownicy telewizorów LG będą mogli natychmiast rozpocząć przygodę z największymi gamingowymi hitami dostępnymi w usłudze Stadia, takimi jak Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla czy Watch Dogs: Legion, korzystając jedynie z kontrolera Stadia – bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu lub pobierania gry.Firma LG planuje, że w drugiej połowie 2021 r. nowa usługa będzie dostępna w telewizorach LG Smart TV, jako aplikacja do pobrania ze sklepu LG Content Store w krajach, w których usługa Stadia jest oferowana. W ramach usługi Stadia jest już dostępnych ponad 130 gier, a liczba oferowanych tytułów jest regularnie powiększana. Gry można kupować pojedynczo lub poprzez wykupienie subskrypcji Stadia Pro, która umożliwia dostęp do bezpłatnego zestawu gier, ekskluzywnych rabatów oraz rozdzielczości do 4K.