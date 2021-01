Masz rozrusznik serca? iPhone 12 może nie być telefonem dla Ciebie

Uwaga na magnesy w iPhone 12

Jak Apple informuje na swojej stronie internetowej, wszystkie wersje iPhone’a 12 zawierają więcej magnesów niż poprzednie modele jego smartfonu. Mimo to firma twierdzi, iż nie spodziewa się, by owe magnesy stwarzały większe ryzyko zakłóceń magnetycznych w urządzeniach medycznych niż jej wcześniejsze iPhone’y. Kardiolodzy pokazali jednak, że takie ryzyko iPhone 12 jak najbardziej może stwarzać.Cały szereg magnesów jest umieszczony w najnowszych iPhone’ach pod ich tylną obudową. Te tworzą okrąg odpowiadający kształtowi ładowarki magnetycznej MagSafe kompatybilnej z urządzeniami. Jak ujawniono w trakcie badań, które zostały przeprowadzone przez uczonych z Instytutu Serca i Naczyń Krwionośnych im. Henry’ego Forda w Michigan w Stanach Zjednoczonych, magnesy te potrafią zakłócać pracę takich urządzeń jak rozruszniki serca, gdy znajdą się odpowiednio blisko nich. Co jednak istotne, wspomniane badania przeprowadzono na nieco innym, choć podobnym sprzęcie – automatycznym kardiowerterze-defibrylatorze (ICD).Podczas badań, za każdym razem gdy iPhone 12 został zbliżony do klatki piersiowej pacjenta, jego automatyczny kardiowerter-defibrylator serca przeszedł w stan „zawieszenia”.Najpewniej nie został on całkowicie wyłączony, a zaczął pracować w trybie awaryjnym, stymulując serce pacjenta chociaż to wcale tego nie potrzebowało. Co istotne, podczas gdy „zwykłe” rozruszniki pracują niemal zawsze, normalizując rytm serca, na przykład gdy ten jest zbyt wolny, automatyczne kardiowertery-defibrylatory włączają stymulację tylko wtedy gdy wykryją arytmie groźne dla życia, chroniąc pacjenta przed nagłym zgonem. Możliwe też, że ICD pacjenta zaczął pracować nieregularnie i przestał wykrywać potencjalne arytmie.