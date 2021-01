OnePlus Band oficjalnie. Oto pierwsza opaska marki

Czy czymś nas zaskoczy?





OnePlus Band - funkcje i specyfikacja

Klienci mogą przebierać wśród setek modeli smartwatchy i opasek różnych segmentów i producentów. Wybór jest po prostu ogromny, jednak OnePlus stwierdził, że znajdzie się miejsce też dla niego. Oto OnePlus Band.Opaska przypomina budową popularne Mi Bandy. Podzespoły zostały umieszczone w plastikowej kapsułce, która mieści się w silikonowym pasku. Fabrycznie otrzymujemy wersję czarną, jednak marka pozwala na dokupienie kolejnych opcji kolorystycznych oddzielnie.OnePlus Band wyposażono w dotykowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,1 cala i rozdzielczości 294 x 126 pikseli. Możemy więc liczyć na porządną czerń i kolory. Oczywiście tarczę zegara możemy zmienić, więc użytkownik ma możliwość dopasowania jej do swoich preferencji.W środku pastylki znalazło się miejsce na akcelerometr i żyroskop, ktróre są wykorzystywane do monitorowania aktywności oraz wyświetlania godziny po podniesieniu ręki. A jeśli mówimy o sporcie - w oprogramowaniu zaimplementowano 13 trybów, w tym bieg skoncentrowany na spalaniu tłuszczów, joga oraz... krykiet.W OnePlus Band zamontowano ponadto czujnik tętna z możliwością odczytu natlenienia krwi, co przydaje się np. w czasie wspomnianych aktywności sportowych. Warto wspomnieć też o odporności na wodę (5 ATM, certyfikat IP68). Sprzęt może działać około 14 dni. Naładujemy go przewodowo dzięki dedykowanemu kabelkowi USB oraz stykom umieszczonym z tyłu.OnePlus Band oczywiście może pokazywać powiadomienia oaz powiadamiać o nadchodzących połączeniach. Poza tym pozwala na sterowanie muzyką, migawką aparatu oraz znajdowanie smartfona.Dostępne są języki angielski, chiński oraz hinduski. Aplikacja OnePlus Health wymaga Androida w wersji 6.0 lub nowszej.OnePlus Band został wyceniony na ok. 130 złotch. Na tę chwilę kupią go tylko Hindusi, lecz z czasem firma może rozszerzyć dostępność.Co myślicie o pierwszej smartopasce OnePlusa?