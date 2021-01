Intel przygotowuje procesory, które mają namieszać na rynku

Będą konkurować z Apple.





Intel Alder Lake to przyszłość komputerów stacjonarnych i mobilnych





fot. Intel

Intel podczas swojej prezentacji na targach CES 2021 w Las Vegas poświęcił trochę czasu nowościom związanym z procesorami – widać, że amerykańska firma próbuje nadrobić względem AMD oraz Apple, które w ostatnich miesiącach przestało być klientem „niebieskich”.ma zmienić podejście producenta do procesorów. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z konstrukcjami hybrydowymi, które podobnie jak poprzednia generacja Lakefield wykorzystająIntel zakłada, że procesory z serii Alder Lake będą przyszłością komputerów stacjonarnych oraz przenośnych. Pierwsze produkty wykorzystujące nowe rozwiązania amerykańskiej firmy pojawią się na rynku już w drugiej połowie tego roku – na testy związane z wydajnością oraz porównanie chociażby do Apple M1 ( który miażdży Intela w wielu kategoriach ), trzeba będzie poczekać.Czipy z serii Alder Lake zostaną wyposażone w nową, ulepszoną wersję– ten można znaleźć już w układach Tiger Lake 11 generacji.Jeśli przyjrzeć się bliżej, nowe układy Intela wykorzystują rozwiązania bardzo podobne do tych,. Amerykanie przygotowują się więc na swoisty przełom związany z wykorzystaniem układów na architekturze ARM. Intel może chcieć także nieco naśladować firmę z jabłkiem w logo, rozwijając własną technologię.Niestety oby nie okazało się, że wyjdzie jak zwykle w przypadku Intela., a także tymi związanymi z wprowadzaniem na rynek swoich nowych układów. W tym przypadku „niebiescy” nie mogą dłużej czekać. Stawką jest bowiem portfel wielu klientów oraz nowa generacja komputerów osobistych.Zapewne w nadchodzących miesiącach poznamy takżeŹródło: PCGamer / fot. Agung Raharja - Unsplash