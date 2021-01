Mini PC dla wielbicieli ARM. ECS Liva Q1A Plus z Androidem lub Ubuntu

Poza specyfikacją, różnicą jest też kolor obudowy, edycja bez "plusa" jest czarna / foto. ECS

Właściwie mowa o dwóch modelach. ECS Liva Q1A i nieco mocniejszy ECS Liva Q1A Plus. Oba mają 2 GB RAM (LPDDR3-1600) i procesory z linii Rockchip, choć zupełnie inne. Słabszy korzysta z czterordzeniowego Rockchip3288 (4 x 1,8 GHz ARM Cortex-A17) z grafiką Mali-T760 MP4. Wariant z dopiskiem Plus zaopatrzono w sześciordzeniowy Rockchip RK3399 (2 x Cortex-A72 1,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,4 GHz) z wbudowanym chipem graficznym Mali-T860MP4. Opcja wbudowanej pamięci eMMC, to 32 lub 64 GB. Oczywiście można też dołożyć do nich we własnym zakresie kartę pamięci microSD.Lekka różnica objawia się też w portach. Tylko jedno HDMI 2.0 [email protected] (z obsługą HDMI CEC) w przypadku podstawowego modelu, a dodatkowo jeszcze drugie wyjście obrazu w mocniejszym - DisplayPort 1.2 [email protected] Obie konstrukcje mogą pochwalić się trzema pełnowymiarowymi portami USB, ale tylko Plus ma jeden USB 3.2 Gen 1. Pozostałe właściwości, to USB 2.0, gigabitowa karta sieci przewodowej LAN, WiFi n, Bluetooth 4.0, gniazdo kart pamięci microSD, zabezpieczenie Kensington Lock czy zasilacz 12V 2A o maksymalnej mocy 24W, to już cechy wspólne.