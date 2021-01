Xiaomi Mi 11 ma problem? Dziwne dźwięki z wnętrza obudowy

Ledwo była premiera, a już wychodzą kwiatki.





Xiaomi Mi 11 nie jest idealny

Xiaomi Mi 11 / Foto: Xiaomi

Xiaomi Mi 11 - specyfikacja





Smartfon wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli. Oczywiście obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz. Poza tym jest jednym z najlepszych ekranów na rynku pod względem jakości, i być może jednym z najjaśniejszych - wyciąga aż 1500 nitów dzięki nowatorskiemu materiałowi.

Xiaomi Mi 11 / Foto: Xiaomi





Xiaomi Mi 11 to pierwszy smartfon napędzany. Co ciekawe, firma nie pokazała jeszcze modelu Pro - priorytetem było jak najszybsze pokazanie podstawowego wariantu.Xiaomi wygrało o miano pierwszego producenta z urządzeniem wyposażonym w najnowszy procesor. Marka może wprawdzie ogłosić triumf, jednak... jakim kosztem?Według doniesień obudowa hałasuje przy ściskaniu, jeśli użytkownik słucha muzyki na głośniku. Xiaomi tłumaczy się, że smartfon ma nieco inną strukturę obudowy, która pozwala na wykorzystanie wnętrza urządzenia jako komory rezonansowej. Ma to wzmacniać niskie tony i polepszyć głębię dźwięku.Niestety, Xiaomi Mi 11 przy ściskaniu musi nieco odkształcać się w środku, co powoduje problem. Producent informuje, że po 5-10 sekundach zjawisko powinno znikać, jednak moim zdaniem to żadne usprawiedliwienie.Jeśli problem okaże się szerszy, to może to oznaczać, że Xiaomi nie przetestowało wystarczająco sprzętu. Sprawdzimy to przy najbliższej okazji.Xiaomi Mi 11, tak jak pisałem na początku, napędzany jest procesorem Snapdragon 888. Jest chłodzony cieczą. W środku znajdziemy od 8 do 12 GB pamięci LPDDR5 3200 MHz oraz od 128 GB do 256 GB pamięci.Z tyłu znajdziemy aparat główny 108 MP ze stabilizacją obrazu i ultraszerokokątny 13 MP. Uzupełnia je dodatkowy makro 5 MP.Za zasilanie odpowiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 4600 mAh i ładowaniem 55 W. Oczywiście nie zabrakło ładowania indukcyjnego.Warto wspomnieć o głośnikach stereo strojonych przez firmę Harman Kadron, NFC i Wi-Fi 6.