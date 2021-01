Nareszcie. Nadciągają monitory z matrycami OLED od LG

Monitory komputerowe OLED

Oj, wiele dzieje się w świecie OLED na targach CES 2021. LG Display zapowiedziało "nową generację" paneli OLED o efektywności wyższej nawet o 20%. Jest to z pewnością nawiązanie do zaprezentowanego na targach nowego telewizora LG OLED evo o niespotykanej dotąd jasności. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że LG Display wkrótce zacznie zaopatrywać swoich partnerów - LG Electronics, Sony, Panasonic, Philips, Vizio i wielu innych - w panele o mniejszych niż do tej pory rozmiarach.Największą z rewelacji jest zapowiedź nowych paneli OLED o przekątnej ekranu zaledwie 20-30 cali. Panele o takim rozmiarze sprawdzą się znakomicie jako monitory komputerowe. Niestety, nie wiemy kiedy dokładnie ruszą ich produkcja i dostawy, ale jedno jest pewne: po reszcie omawianych w trakcie konferencji nowości.Przez długi czas nie mogliśmy się doczekać telewizorów OLED z ekranami mniejszymi od 55 cali. Ledwo do sprzedaży w niektórych krajach trafił sprzęt z matrycami 49-calowymi, a LG Display potwierdziło, że jeszcze w 2021 roku ruszy produkcja paneli o przekątnej obrazu wynoszącej 42 cale.- ogłosiło LG Display.Wyobrażacie sobie piękne ekrany OLED w samochodach? To będzie coś!Jednocześnie producent wyświetlaczy ostudził zapał osób sądzących, że telewizory LCD miniLED będą konkurencją dla telewizorów OLED.- powiedziano.LG Display zwróciło uwagę, że wyświetlacz OLED 8K ma 33 miliony samoemisyjnych pikseli służących do "przyciemniania pikseli", z którymi nie może się równać przyciemnianie strefowe. To właśnie technologia LG zapewnia najgłębszą czerń oraz świetną jasność dla lepszego współczynnika kontrastu na wyświetlaczach OLED.Źródło: LG