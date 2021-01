Lenovo Yoga Slim 7i Pro z wyświetlaczem OLED. Smukły laptop dla wymagających

Debiut na CES 2021.

Firma Lenovo zapowiedziała, że 14-calowy laptop Yoga Slim 7i Pro będzie dostępny z wyświetlaczem LED lub ekranem OLED o wyjątkowo intensywnych kolorach.Nowa wersja laptopa z panelem z 14-calowymo częstotliwości odświeżaniazostała opracowana pod kątem certyfikacji Intel Evo, a Lenovo i Intel planują jej weryfikację w II kwartale 2021 r. po dodatkowym dostrojeniu działania. Co więcej, za pośrednictwem wbudowanych mikrofonów można korzystać z laptopa Yoga bez używania rąk, przy użyciu asystentki cyfrowej Alexa.14-calowy Yoga Slim 7i Pro jest dostępny z produkowanym przez Samsung Display panelem, częstotliwości odświeżania 90 Hz, która redukuje opóźnienia, a także proporcjach boków 16:10 zwiększających powierzchnię ekranu.To pierwszy laptop z rodziny Lenovo Yoga, który oferuje ulepszony, znacznie różniący się od ekranu LCD, wyświetlacz OLED. W porównaniu z ekranami LCD składowe chrominancji są rozszerzone do 1,25 razy, co zwiększa zakres częstotliwości światła kolorowego i nasycenie czerni, a wyższy współczynnik kontrastu zapewnia ponad 667 razy większą rozdzielczość niż w przypadku ekranów LCD.Według producenta, wyświetlacz emituje imponującą gamę intensywnych kolorów: 100% przestrzeni barw DCI-P3 i 125% sRGB, a jego realistyczny obraz HDR, ze zwiększonym kontrastem między najjaśniejszymi i najciemniejszymi obszarami, doskonale nadaje się do wysokiej klasy gier oraz edycji zdjęć. Jakość obrazu udoskonala dodatkowo technologia Dolby Vision.Warto dodać, że komputer działa z najnowszymi procesorami Intel Core 11. generacji dla urządzeń mobilnych, grafiką Intel Iris Xelub dedykowaną kartą graficzną taką jak NVIDIA GeForce MX450.Źródło: Lenovo