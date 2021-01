D-Link wprowadza swój najszybszy router WiFi 6 - EXO AX5400

Najszybszy router WiFi 6 D-Linka już dostępny.

D-Link, popularny producent urządzeń dla inteligentnego domu oraz połączeń sieciowych, rozbudował swoje portfolio routerów następnej generacji o model. Producent podaje, że urządzenie zaprojektowano z myślą o szybkich i niezawodnych połączeniach w domach i małych biurach.W dobie powszechnej pracy zdalnej i rosnących wymagań dotyczących niezawodnych połączeń WiFi w domu router EXO AX5400 zapewnia bardzo dużą przepustowość oraz niezawodność działania. To niezbędne czynniki umożliwiające bezproblemowe korzystanie z aplikacji w chmurze, konferencji wideo, strumieniowania filmów ultra-HD 4K/8K, oraz obsługi coraz większej liczby urządzeń Internetu Rzeczy.Router zapewnia szybkie połączenia bezprzewodowe na dużym obszarze o łącznej przepustowości sięgającej 5,400 Mbit/s korzystając z najnowszego standardu. Wbudowane wzmacniacze mocy oraz funkcja formowania wiązki rozszerzają zasięg sieci bezprzewodowej i skupiają sygnał WiFi w miejscach, w których jest potrzebny. Natomiast zwiększenie przepustowości połączeń bezprzewodowych odbywa się dzięki wsparciu agregacji linków na gigabitowych portach LAN.Nowe technologie -(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) oraz BSS Coloring nie tylko zwiększają pojemność sieci, ale poprzez poprawę ogólnej wydajności sieci, także szybkość i zasięg sygnału. Funkcja Target Wake Time (TWT) efektywnie planuje wysyłanie i odbieranie danych od podłączonych urządzeń, co przekłada się na oszczędność baterii.DIR-X5460 można obsługiwać przez asystentów głosowych, dzięki czemu użytkownicy mogą włączać lub wyłączać dostęp do sieci bezprzewodowej, sprawdzać uprawnienia logowania lub zrestartować system za pomocą Asystenta Google lub Amazon Alexa.Producent nie podał jeszcze polskiej ceny urządzenia. Wersja na rynek amerykański kosztuje około 250 dolarów (~ 930 zł).Źródło: D-Link