Mini PC z wbudowanym ekranem. Oryginalny dodatek w komputerze na Intel Core i5

Pakiet złącz, dwie wersje kolorystyczne / foto. XDrone Tablet Store @ AliExpress

Aluminiowa obudowa o wymiarach 118 x 118 x 78 mm jest wykonana niemalże w całości z metalu. Tylko górna ścianka jest plastikowa - w niej znajduje się opcjonalnie antena łączności bezprzewodowej, a także świecąca się na siedem kolorów obręcz (zapewne w zależności od statusu komputera). Do wyboru jest czarna i jasna srebrna wersja. A teraz najciekawszy aspekt. Na froncie wbudowano ekran. Niestety nie podano jego rozdzielczości ani wielkości. Nie do końca wiadomo, jakie ma zastosowanie. Na fotografiach widać animację startującego Windowsa, dokładnie jak na normalnym pełnoprawnym monitorze, ale w opisie zaznaczono, że ekran nie jest dotykowy i podobno pokazuje tylko temperaturę procesora oraz inne informacje. Z drugiej strony, nawet jeśli panel ma możliwości zwykłego monitora, to od razu nasuwają się żarty z konieczności używania lupy do normalnej pracy.Najmniej przyjemna z tego wszystkiego jest cena. Biorąc pod uwagę całkiem leciwy dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-7200U, nie jest to bajecznie tani sprzęt. Można go kupić na AliExpress w. Za wersję barebone bez WiFi, RAM czy SSD zapłacimy 1583,73 złote, a chcąc mieć WiFi, 8 GB RAM i 256 SSD, cena wzrośnie do aż 2067,37 złotych. Znacznie lepiej wybrać inny mini PC bez wbudowanego wyświetlacza. Jeśli nawet nie chcemy więcej niż 2 rdzenie, chociażby znacznie nowszy. Tym bardziej, że do końca nie wiadomo, czego można spodziewać się po ekranie.Źródło i foto: XDrone Tablet Store @ AliExpress / liliputing