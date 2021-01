Nowy tani iPhone już w kwietniu. Co o nim wiemy?

Tani iPhone SE 3 jeszcze w tym roku

Według doniesień z Chin i Japonii, w 2021 roku będziemy świadkami debiutu nowego taniego smartfonu Apple. iPhone SE 2020 nie sprzedawał się zbyt dobrze, ale wbrew wcześniejszym pogłoskom nie zniechęci to firmy z Cupertino do prezentacji jego następcy. Raport przygotowany przez japoński serwis Macotakara sugeruje, że tani iPhone zadebiutuje już w kwietniu.Chińskie źródła serwisu Macotakara podają, że firma Apple zaprezentuje nowy tani model smartfonu już w kwietniu. Wydaje się to całkiem logiczne, gdyżpojawił się w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przypominam, iż bazował om na modelu iPhone 8 i został wyposażony w niewielki, 4,7-calowy ekran. Wcześniejszy iPhone SE wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 4 cali. iPhone SE 3 z pewnością będzie równie niewielki.Niewiadomą jest to, jaką nazwę przyjmie iPhone SE 3 i w jakie podzespoły zostanie wyposażony. Plotki mówią, że Apple może zechcieć nie tylko ulepszyć podzespoły, ale wprowadzić do sprzedaży także większy wariant. To z kolei wydaje się nonsensem, bowiem producent ma w swoim portfolio doskonale sprzedającego się iPhone 12 i nieco gorzej iPhone 12 mini.