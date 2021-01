LG wie, że chciałbyś mieć łóżko z wysuwanym telewizorem

Technologia przyszłości.





LG ma pomysł na łóżko z wysuwanym telewizorem





Funkcje inteligentnego łóżka z wysuwanym telewizorem

LG Display kontynuuje swoje wyobrażenia dotyczące tego, jak będą w przyszłości wyglądały ekrany umieszczane w przestrzeniach publicznych oraz w naszych domach. Firma w ostatnich latach chwaliła się bardzo mocno swoimii nie inaczej jest tym razem. Koreańczycy zaprezentowali bowiem przeźroczyste wyświetlacze, które będą mogły zostać wykorzystane w metrze lub na przykład w restauracji. Jednak nie to jest najlepsze – najciekawszy pomysł, toLG Display twierdzi, iż nowe wyświetlacze OLED firmy są w stanie osiągnąć. To spory sukces, biorąc pod uwagę, że tradycyjne wyświetlacze LCD są w stanie osiągnąć maksymalną przeźroczystość na poziomie około 10 procent. Oznacza to, że nowe ekrany OLED od Koreańczyków będą mogły być stosowane na przykład zamiast szyb w autobusach lub na oknach w restauracjach – ułatwiając tym samym zamówienie posiłku.LG wyobraża sobie także własne, inteligentne łóżko, w którego obudowie znajdzie się wysuwany przez użytkownika wyświetlacz. Cała konstrukcjaTego typu działanie ma być regulowane przez samego użytkownika. Zaprojektowany panel OLED, który miałby znaleźć się w łóżku, jednak obecnie nie wiadomo, jakie dokładnie funkcje audio będą one obsługiwać oraz czy wesprą najnowsze technologie dźwięku.Przeźroczyste wyświetlacze OLED będzie można dowolnie przenosić po domu za pomocą specjalnych stojaków zaprojektowanych przez koreańską firmę. LG twierdzi, iż chce, aby nowe ekrany OLED pojawiły się nie tylko w domach klientów, ale również w wielu innych branżach.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać i obserwować, co z tego wszystkiego wyniknie.Źródło: TheVerge / fot. LG Display