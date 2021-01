ASUS Z590. Wyciek flagowych płyt głównych dla Intel Core Alder Lake

ASUS Z590-A i ASUS TUF Z590-Plus WiFi / foto. videocardz



Wciąż bardzo mocne, ale jednak pozycjonowane nieco niżej modele, to Z590-A i TUF Z590-Plus WiFi. ASUS Z590-A zdaje się bardzo podobny do Z590 ROG Maximus III Hero, ale poza innym kolorem, widać pozbycie się kilku elementów. Brak ekranu kodów błędów czy zasilania 8+8 (zamiast tego jest 8+4). Obie te kwestie pokrywają się z TUF. Jednak Z590-A jako jedyny omawiany model nie ma wbudowanego WiFi. A przynajmniej tylko w przypadku tej płyty nie widać wystających konektorów do zewnętrznych anten łączności bezprzewodowej.Ostatni ASUS TUF Z590-Plus WiFi zdaje się mieć najmniej rozbudowaną sekcję zasilania (co nie znaczy, że jest kiepska, po prostu pozostałe propozycje powinny dostać jeszcze mocniejsze). Z wizualnych zabiegów można wyróżnić nietypowy kształt PCB. Prawy dolny róg jest ścięty pod kątem 45 stopni, a nieco wyżej także dostrzegamy specjalnie usunięty fragment PCB.Źródło i foto: videocardz / Foto tytułowe: Instalki