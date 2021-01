Amazfit przedstawił nowe zegarki z funkcjami fitness na CES 2021

Nowości z targów.

Amazfit GTS 2e - wszechstronny zegarek sportowy

Amazfit GTS 2 mini - lekki i wydajny smartwatch

2021AMAZFIT



Partnerem artykułu jest marka Amazfit

Firma Amazfit przedstawiła dzisiaj szereg innowacyjnych produktów i technologii. Wśród zaprezentowanych towarów znalazły się nowe modele zegarków GTS 2 i GTR 2. Te dwie serie charakteryzują się rozwiązaniami all-in-one z gustownym wykonaniem i dużą ilością funkcji poświęconych zdrowiu i fitness. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm nowym smartzegarkom –Producent wyposażył urządzenie w wyświetlaczo przekątnej 1,65 cala i rozdzielczości 348 x 442, pokryty szkłem 2,5D. Koperta natomiast wykonana jest ze stopu aluminium. Zegarek obsługuje funkcję Always-on Display oraz funkcję podnieś by obudzić. Jak przystało na zegarek sportowy, spełnia on normę wodoodporności ATM5.GTS 2e posiada baterię o pojemności, co pozwala zegarkowi działać donormalnego użytkowania i 7 dni mocnej eksploatacji. Natomiast korzystając tylko z podstawowych funkcji smartwatcha, możemy czas działania wydłużyć do maksymalnie 24 dni. Urządzenie naładujemy do pełna w około 2 godziny. Nie zabrakło też obsługi Bluetooth 5.0 BLE.Amazfit GTS 2e oferuje powiadomienia o przychodzących połączeniach oraz obsługuje asystenta głosowego w trybie offline. Zegarek ponadto posiada też funkcje alarmu, timera, stopera, pomiaru temperatury i przypomnienia o zbyt długim przebywaniu w pozycji siedzącej.GTS 2e obsługuje aż. Wśród nich znajdziemy m.in. bieganie, bieżnię, jazdę rowerem, pływanie i wiele innych. Ponadto urządzenie także zbiera informacja nt. stanu naszego zdrowia. Zegarek monitoruje nasz sen, puls, saturację krwi, poziom stresu. Posiada też system PAI Health Assessment System, który zbiera informacje nt. naszej kondycji i ocenia ją. Zegarek możemy także sparować z aplikacją na smartfony, która umożliwia całodobowe monitorowania stanu naszego ciała.Teraz przyjrzymy się wersji mini smartwatcha. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom (40,5 mm x 35,8 mm x 8.95 mm) jest on bardzo lekki – waży niecałe. Uświadczymy tu trochę mniejszy wyświetlacz 1,55 calao rozdzielczości 354 x 306 pikseli. Tak jak w modelu 2e, zegarek obsługuje Always-on Display oraz funkcję podnieść aby obudzić, a koperta wykonana jest ze stopu aluminium. Zegarek obsługuje też protokół Bluetooth 5.0 BLE.GTS 2 mini wyposażono w baterię o pojemności, którą także naładujemy do pełna w ok. 2 godziny. Podobnie jak w modelu 2e, standardowe używanie zegarka zapewnia do 14 dni pracy, wzmożone do 7 zaś ograniczenie się do podstawowych funkcji da nam 21 dni pracy na baterii.W obecnej chwili zegarek nie obsługuje asystenta głosowego w trybie offline. W przyszłości producent zamierza zaktualizować urządzenie by wspierało Alexę. Urządzenie wyświetli powiadomienia o nadchodzącym połączeniu oraz posiada pozostałe funkcje, które znajdziemy w wyższych modelach GTS (alarm, stoper, timer, czujnik temperatury, itd.).Amazfit GTS 2 mini wspiera. Ponadto, zegarek obsługuje wspomniany wcześniej system PAI oraz aplikację Zepp. Urządzenie będzie także monitorować nasz poziom stresu, puls, saturację krwi i jakość naszego snu. Zegarek także spełnia normę wodoodporności ATM5.Marka Amazfit prowadzi obecnie wyprzedaż swoich smartwatchy na platformie AliExpress pod tym adresem . Znajdziemy tu wymienione w tym tekście Amazfit GTS 2e oraz GTS 2 mini oraz wiele innych. Co więcej, korzystając z kuponubędziemy mogli obniżyć cenę produktów o $3 w AliExpress.