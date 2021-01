10 przydatnych gadżetów z AliExpress za mniej niż 10 zł

Zaskakujące gadżety za dyszkę lub mniej.

Niepozorny, ale bardzo przydatny gadżet. Specjalny uchwyt montowany na taśmę 3M można zamontować na kokpicie samochodu. Efekt? Wygodny dostęp do telefonu podczas jazdy.

Opaska sportowa Xiaomi Mi Band cieszy się ogormną popularnością. Użytkownicy tego gadżetu mogą zabezpieczyć ekran niedrogą, ale skuteczną metodą. Wystarczy zamówić specjalne szkło ochronne dostępne dla Mi Band 5 i 4. Za dwie sztuki zapłacimy ok. 7 zł.

Taśma do porządkowania kabli marki Ugreen. Można przycinać ją nożyczkami, aby uzyskać pożądaną długość. Za dwumetrową taśmę zapłacimy mniej niż 10 zł.Idealny gadżet dla smartfonów wspierających funkcję OTG. Dzięki tej niewielkiej przejściówce podłączysz do smartfona za pomocą USB mysz, pendrive lub inne peryferia komputerowe.

8. Ładowarka YKZ 18W

Kabel Ugreen to typowa przedłużka dla przewodów USB. Dostęone długości od 0,5 do 2 metrów w wariancie USB 3.0 i 2.0. Idealny gadżet do konsol i komputerów.