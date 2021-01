Zimowa wyprzedaż na AliExpress. Sprawdź najlepsze kupony i okazje

Rusza zimowa wyprzedaż.

AliExpress czyli jak oszczędzać na zakupach

ZIMAINSALKI111

Platforma handlowa AliExpress cykliczne udostępnia kody zniżkowe, z którym ciekawe produkty można kupić jeszcze taniej. W listopadzie świętowano Dzień Singla (11.11) i Black Friday (26.11), a teraz przyszedł czas na zimową wyprzedaż.Podobnie jak przy ostatnich kampaniach, dostępne są kody zniżkowe obniżające finalną cenę produktów o określonej minimalnej wartości. Przykładowo z kodemmożna zaoszczędzić 3 dolary (ok. 11 zł) przy zakupach za minimum 30 dolarów (ok. 111 zł). Warto jednak pamiętać, że dodatkowo można skorzystać z. Jak to działa?Odwiedzając stronę wybranego produktu sprawdź czy dostępne są kupony - szukajcie ich pod ceną produktu (pomarańczowy i czerwony pasek). Po kliknięciu na pole kuponu wybierz przycisk Odbierz.