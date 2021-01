Procesor Intel Rocket Lake podkręcony do 6,9 GHz

Intel Rocket Lake – wydajność i nowości

Procesory Intel Rocket Lake mają stanowić odpowiedź na układy AMD Ryzen 5000 i pomóc Intelowi nawiązać rywalizację z najnowszymi propozycjami swojego głównego konkurenta. Premiera 11. generacji procesorów Intela nastąpi prawdopodobnie już w marcu, co wczoraj potwierdziła firma Gigabyte. Coś jest na rzeczy, bowiem w sieci opublikowano film prezentujący podkręcanie flagowego procesora z serii Rocket Lake do częstotliwości aż 6,9 GHz.Ekstremalny overclocking wymaga zastosowania ekstremalnych rozwiązań. Tak było i tym razem, bowiem 8-rdzeniowy układ Intel Rocket Lake podkręcono do taktowania 6923,56 MHz przy użyciu ciekłego azotu. Osadzony w płycie głównej z chipsetem Z590 procesor pracował z takim zegarem dzięki ustawieniu taktowania szyny na 113,50 MHz i zastosowaniu mnożnika 61x. W platformie znajdowała się kość pamięci RAM o pojemności 8 GB, którą podkręcono do zawrotnej wartości 6666,66 MHz.Opublikowane na Twitterze krótkie filmiki nie są niestety bogate w żadne informacje. Fakt, że tam się pojawiły dowodzi jednak tego, że jesteśmy w przededniu długo wyczekiwanej premiery. Intel może pochwalić się nowościami już w trakcie jutrzejszego przemówienia wiceprezesa wykonawczego Gregory'ego Bryanta z okazji wirtualnych targów CES 2021.Oczywiście to, że procesor został podkręcony do takiej wartości przy użyciu ciekłego azotu nie oznacza absolutnie nic w kontekście jego wydajności. Chłodzenia LN2 nie są wykorzystywane (póki co) w sprzęcie konsumenckim i przydają się wyłącznie na ewentualność tego rodzaju pokazów. Być może Intel chciał, aby nagrania zostały opublikowane w sieci?Intel Rocket Lake będzie pierwszą od dawna generacją procesorów Intel do komputerów stacjonarnych, która wprowadzi nową architekturę. Może to przełożyć się na zwiększenie wydajności nawet o ok. 20%. Wprowadzi również PCIe 4.0 i AVX-512 na platformę Intel. Bez wielkiego uderzenia i atrakcyjnych cen firmie Intel trudno będzie nawiązać rywalizację z AMD.Przypominam, że z początkiem stycznia 2021 roku udziały AMD były wyższe od udziałów Intela na rynku komputerów stacjonarnych...Źródło: Intel