Biznes anty 5G i WiFi kwitnie. Bezsensowna routerowa klatka Faradaya za 90 dolarów

Dwoma produktami tego typu postanowił zająć się znany w kręgach technologicznych kanadyjski YouTuber Sebastian Linus prowadzący wraz ze swoją ekipą kanał Linus Tech Tips (i kilka innych). W ostatnim filmie zaprezentował specjalne pojemniki na routery będące klatkami Faradaya. Według producentów powinny zapewniać ekranowanie aż 90 proc. fal. Przyrządy wyglądają z grubsza jak złożone z metalowej siatki pudełka z również metalowymi przykryciami.

Testy wykazały, że klatka (to znaczy pojemnik na papier) daje naprawdę niewiele / foto. Linus Tech Tips @ YouTube



Po nieco bliższych oględzinach okazało się, że nie są to żadne specjalnie stworzone na potrzeby tego projektu pojemniki na routery, a po prostu na papier A4! Identyczne (ale bez wyciętych przepustów na przeprowadzenie kabli zasilania i sieciowych z zewnątrz) da się kupić za bezcen, kilka dolarów. Przebicie ceny jest ogromne. Mniejszy kosztował ekipę Linusa 70 dolarów (około 260 złotych). Drugi model, to aż 90 dolarów, a w dodatku wysyłka wyniosła 21 dolarów (łączne jakieś 410 złotych, a sam produkt 330 złotych, ceny były przeliczane z dolarów kanadyjskich na te z USA). Dostali po prostu bardzo drogie pojemniki na ryzy papieru do drukarki.



Od strony teoretycznej, to może działać, bo z grubsza tak właśnie wyglądają założenia konstrukcji wspominanej klatki Faradaya. To na pewno dużo logiczniejszy pomysł niż wycinanie drucików z maseczek w obawie przed 5G.

Bezsensownie drogie i niemalże nieskuteczne - nieeleganckie zarabianie na obawach



Żeby jeszcze chociaż działały dobrze i mocno niwelowały WiFi. Testy wykazały, że reklamowana wartość zatrzymywania 90 proc fal elektromagnetycznych nijak ma się do faktycznej skuteczności. Zarówno moc sygnału WiFi jak i przepustowość spadły nieznacznie, co jeszcze mocniej przekreśla sens takiego rozwiązania. Nie dość, że jest bardzo drogie i o wątpliwej konieczności stosowania, to nie spełnia założonego celu. Typowy użytkownik po prostu by zmienił ustawienie mocy w panelu sterowania routera, przestawił go w inne miejsce czy nawet wyłączał zupełnie samo WiFi, jeśli byłyby momenty, kiedy bardzo przeszkadzałaby mu jego aktywność.