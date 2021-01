HP stawia na VR i xR. Nowe możliwości i świetne gogle HP Reverb G2 oraz Omnicept Edition

Niby tylko cztery czujniki, ale śledzenie w przestrzeni jest naprawdę bardzo dobre / foto. HP

Ale to jeszcze nie wszystko. W późniejszym czasie na rynku pojawią się gogle HP Reverb G2 Omnicept Edition, które będą różnić się od podstawowego modelu zastosowaniem kilku technologii, w tym śledzeniem gałek ocznych, co można znać z konkurencyjnego bardzo drogiego HTC Vive Pro Eyes, choć w jego przypadku wiąże się to z mniejszą wygodą (konieczność zastosowania czujników zewnętrznych) i niższą rozdzielczością. Pozostałe dodatki, to możliwość śledzenia pulsu, rozszerzania źrenic i ruchów twarzy. Wszystko to najlepiej będzie współgrało z platformą HP Omnicept Solution, ale akurat ten model jest skierowany raczej do profesjonalnych zastosowań, również w xR (Extended Reality).Jak można przeczytać - "HP Omnicept SDK przetwarza dane z gogli wykorzystując tzw. "machine learning" i dostarcza w czasie rzeczywistym informacje takie jak funkcje poznawcze, które pozwalają określić jak dużą presję na mózg użytkownika wywiera korzystanie z urządzenia VR w trakcie sesji. Gogle HP Reverb G2 Omnicept Edition VR i HP Omnicept SDK (będą dostępne w sprzedaży od 2021 r.) umożliwią pozyskanie danych oraz wsparcie procesu twórczego, a wszystko to dla wzmocnienia korzyści płynących ze szkoleń i edukacji."