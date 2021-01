Polujesz na PS5? Wkrótce ruszy przedsprzedaż konsoli w sklepie internetowym Sony

Szansa na zakup PlayStation 5.

Zestaw gracza to wszystko, co potrzebujesz, żeby cieszyć się rozgrywką na najwyższym poziomie. Wraz z najnowszą konsolą PS5 (wersja z napędem Blu-ray) otrzymujesz również dwa kontrolery DualSesne, dwie pełne wersje gier: Marvel's Spider-Man: Miles Morales oraz Sackboy: A Big Adventure, jak i też usługę PlayStation Plus na 12 miesięcy, dzięki której możesz cieszyć się również rozgrywką online i usługami sieciowymi swojej konsoli.

Początek 2021 roku nie rozwiązał problem z dostępnością konsoli PlayStation 5. Wciąż wielu fanów japońskiej inżynierii czeka na swój egzemplarz, a sprzęt jest praktycznie niedostępny w oficjalnych sklepach. Nie brakuje za to ofert pośredników, którzy narzucają ogromną marżę chcąc zarobić krocie.Sklepy będące oficjalnymi partnerami Sony jak Media Expert czy MediaMarkt co jakiś czas przyjmują zamówienia, jednak dostępne egzemplarze bardzo szybko znikają. Wkrótce będzie szansa na zakup konsoli w sklepie scentre.pl, który należy do właściciela salonów Sony Centre.Sklep będzie przyjmował zamówienia. Wysyłka zamówień planowana jest od 24.01.2021. W przedsprzedaży dostępny jest, który zawiera:- czytamy na stronach sklepu.Ofertę znajdziecie w tym miejscu . Życzymy powodzenia podczas składania zamówień.Źródło: scentre