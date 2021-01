8-calowy LAVIE MINI to kieszonkowy komputer do gier

Zaskakująca konstrukcja.

Kieszonkowy komputer LAVIE MINI

Podczas CES 2021 zapowiedziane zostały najnowsze urządzenia LAVIE produkowane przez NEC Personal Computers, Ltd. - spółkę joint venture firm Lenovo i NEC Corporation.8-calowy LAVIE MINI to prototyp ultramobilnego komputera z funkcjami rozrywkowymi i atrakcyjnymi akcesoriami gamingowymi. Z kolei LAVIE Pro Mobile wyróżnia się elegancją i wytrzymałością. Nowe urządzenia zwracają na siebie uwagę innowacyjnością i minimalistycznym stylem o typowym dla LAVIE funkcjonalnym wzornictwie.Nowy LAVIE MINI to kieszonkowy laptop konwertowalny, który wprowadza zupełnie nowe rozwiązania. Należy on do najmniejszych komputerów wyposażonych w procesor taki jak Intel Core i7 11. generacji do urządzeń mobilnych, z grafiką Intel Iris Xe.