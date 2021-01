CES 2021: ultrabook dla gracza XPG XENIA Xe i niewiarygodnie szybki dysk SSD GAMMIX S70

Nowości od ADATA i XPG.

XPG XENIA Xe - ultrabook dla gracza

XPG GAMMIX S70 - najszybszy dysk SSD od XPG

Nowe obudowy i guma do żucia...

Tegoroczne targi CES są wyjątkowe - bowiem w formacie online producenci elektroniki zaprezentują swoje nowości. Jednym z nich będzie firma ADATA oraz jej gamingowy brand, czyli XPG. Producent zaprezentuje szereg nowości dedykowanych graczom.Ultrabook XPG XENIA Xe jest najnowszym owocem dotychczasowej współpracy XPG i Intela, z której powstała pierwsza seria laptopów gamingowych Xenia. Nowość jest skierowana do osób poszukujących lekkiego i poręcznego ultrabooka, który od czasu do czasu pozwoli grać w nowe gry lub posłuży do pracy w postaci np. obróbki wideo.XENIA Xe to 15,6-calowy ultrabook z certyfikatem EVO, wyróżniający się elegancką i bardzo dobrze wykonaną obudową z anodyzowanego aluminium. Ponadto ultrabook mierzy zaledwie 11 mm grubości w najcieńszym miejscu, waży 1,65 kg oraz potrafi działać do 16-godzin na zasilaniu akumulatorowym.XENIA Xe będzie dostępny w wersjach wyposażonych w najnowsze procesory Intela 11. generacji Core i5-1135G7 lub i7-1165G7 z grafiką Iris Xe, 15,6-calowy dotykowy ekran IPS o rozdzielczości FHD, którego współczynnik ekranu do obudowy laptopa wynosi 87%. Z kolei miejsce na dane zapewnia dysk SSD PCIe Gen4 M.2 o pojemności 1 TB.Wraz z przyjęciem najnowszego standardu PCIe oraz protokołu MVMe bariery szybkości dla dysków SSD zostały przesunięte jeszcze dalej. W tym celu XPG zaprezentowało dysk SSD GAMMIX S70, który może się pochwalić odczytem/zapisem sięgającym 7400/6400 MB/s oraz losowym odczytem/zapisem próbek losowych IOPS wynoszącym 650/740K.Taka wydajność stawia nowy dysk XPG jako najszybszą konstrukcję na rynku, która znacznie wyprzedza wszystkie modele SSD wykorzystujące interfejs 3.0, a nie wspominając już o znacznie wolniejszych modelach opartych na SATA III. Ponadto GAMMIX S70 został wyposażony w wydajny, a zarazem charakterystyczny radiator o powiększonej powierzchni oddawania ciepła, bez którego powyższa wydajność nie byłaby możliwa.Producent zaprezentował też nowe obudowy do komputerów stacjonarnych. Nowa obudowa XPG DEFENDER PRO standardu Midi-tower jest w stanie pomieścić płyty główne standardu E-ATX i karty graficzne o długości do 380 mm i chłodzenia procesora o wysokości do 170 mm.