Lenovo prezentuje komputer all-in-one Yoga AIO 7 z obracanym ekranem

Komputer zadziwia wszechstronnością.

All-in-one Yoga AIO 7 zadziwia wszechstronnością

Pandemia sprawiła, że coraz częściej pracujemy w domu, a fakt ten próbują wykorzystać producenci komputerów oferując coraz ciekawsze rozwiązania. Podczas tegorocznych targów CES, które w tym roku wyjątkowo odbywają się online marka Lenovo zaprezentowała szereg nowości, a wśród nich nowy komputer stacjonarny Yoga AIO 7.Lenovo Yoga AIO 7 z Windows 10 to domowy komputer stacjonarny all-in-one, który przykuwa uwagę przede wszystkim innowacyjną konstrukcją. Opracowany przez Lenovo obracany zawias umożliwia ustawienie komputera w preferowanym stylu. Wyświetlacz o wąskiej ramce można łatwo ustawić w orientacji poziomej lub pionowej — wystarczy popchnąć palcem, by wyświetlić obraz na wysokim, eleganckim ekranie.Producent podkreśla, że aby z komputera korzystało się jeszcze wygodniej, można dostosować także kąt widzenia — od zupełnie płaskiego do 20°. Yoga AIO 7 ma też wbudowany sprzęt do transmisji bezprzewodowej, dzięki czemu można aktywować ekran zdalnie z tabletu lub smartfona bez włączania komputera. Planowana jest też aktualizacja, która umożliwi wyświetlanie na ekranie filmów i seriali online — w ten sposób komputer zmieni się w inteligentny telewizor o rozdzielczości 4K. Obraz obraca się automatycznie wraz z ekranem, a za pomocą opcji menu przesyłania ekranu można łatwo prezentować osobom w pokoju materiały multimedialne bezpośrednio z urządzenia mobilnego.Użytkownicy nowego sprzętu Lenovo nie powinni narzekać na wydajność. Komputer stacjonarny Yoga AIO 7 wyposażono w procesor AMD Ryzen 7 4800H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060. Na pokładzie znajdziemy też pierwszy na świecie ekran IPS do komputerów all-in-one o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 4K, który wyświetla po 99% palety kolorów DCI-P3 i Adobe RGB.Za audio odpowiadają ukryte w obudowie głośniki z certyfikatem JBL Harman. Nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo komputera jest utrzymane w połączeniu odcieni szarości Cloud Grey i bieli Moon White. Dopasowane kolorystycznie i dodane w komplecie akcesoria, takie jak bezprzewodowa mysz i klawiatura oraz odłączana kamera internetowa o rozdzielczości 5 MP umieszczana na górze ekranu, umożliwiają zachowanie estetycznego, minimalistycznego wyglądu.