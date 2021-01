Lenovo Tab P11 to tablet z Androidem w kuszącej cenie

W sierpniu tego roku firma Lenovo zaprezentowała tablet Lenovo Tab P11 Pro. Teraz popularny producent zaprezentował tańszy jego wariant o nazwie Lenovo Tab P11. Sprzedawany za mniej niż połowę ceny wydajniejszego urządzenia tablet kusi przyzwoitą specyfikacją oraz baterią o sporej pojemności.Lenovo Tab P11 wyposażono w 11-calowy ekran wykonany w technologii IPS, który wyświetla obraz o rozdzielczości 2000x1200 pikseli. O jego wydajność dba układsparowany z 4 lub 6 GB pamięci RAM. Użytkownicy dostaną do swojej dyspozycji 64 lub 128 GB pamięci na dane, którą da się zwiększyć za pomocą kart micro SD.

Źródło: LenovoEnergii urządzeniu dostarcza bateria o słusznej pojemności. Da się ją naładować w całkiem sprawnym tempie za sprawą dołączonej w zestawie ładowarki 20 W oraz przewodu USB-C. Taki akumulator powinien pozwolić Lenovo Tab P11 pracować naprawdę długo bez konieczności podłączania go do gniazdka.Źródło: LenovoSprzęt działający w oparciu o system Android 10 oferuje łączność LTE oraz Wi-Fi 6. Na miłośników wszelakiej maści wirtualnej rozrywki czekają cztery wbudowane głośniki, a także akcesoria w postaci klawiatury z etui (Keyboard Pack), stacji dokującej (Dock) i stylusa o nazwie Precision Pen 2. Prawdę mówiąc wygląda to naprawdę dobrze.Tablet Lenovo Tab P11 z akcesoriami w postaci Keyboard Pack oraz Precision Pen 2. | Źródło: Lenovo