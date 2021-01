Redmi Note 9T 5G i Redmi 9T oficjalnie. Co tym razem proponuje Xiaomi?

Za chłodzenie odpowiada system czujników wspomagany sztuczną inteligencją. / Foto: Xiaomi

1199 złotych za wersję 4/64 GB i 1299 złotych za opcję 4/128 GB.





Smartfon wyposażono w ekran IPS o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości FHD+. Kamerkę przednią 13 MP umieszczono w pojedynczym otworze.Redmi Note 9T 5G napędzany jest procesorem MediaTek Dimensity 800U z obsługą dual 5G. Oznacza to, że z dobrodziejstw technologii nowej generacji można korzystać na dwóch kartach SIM na raz. W tym miejscu zaznaczę, że slot jest potrójny - można do nich dołożyć jeszcze kartę pamięci. A jeśli mówimy o pamięci, to przewidziano wersje 4/64 GB i 4/128 GB.Jeśli chodzi o wyposażenie fotograficzne, to w wysepce znalazło się miejsce na trzy aparaty: główny 48 MP, czujnik głębi 2 MP oraz makro 2 MP. Czwarte oczko zostało zarezerwowane dla diody doświetlającej.Xiaomi nie zapomniało o NFC do płatności zbliżeniowych oraz diodzie IR do sterowania innymi urządzeniami. Kabel USB podłączymy oczywiście przez złącze typu C.Sprzedaż Redmi Note 9T 5G rozpocznie się 18 stycznia u operatorów Play, T-Mobile i Orange oraz na mi-home.pl, mi-store.pl i mi-markt.pl.