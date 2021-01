Sony zapowiada telewizory Bravia XR z Google TV. Co nowego?

Telewizory LED 8K BRAVIA XR, OLED 4K i LED 4K z nowym procesorem „Cognitive Processor XR”.

model Master 8K Z9J 85”, 65”;

dwa TV OLED 4K: Master A90J 83”, 65”, 55” oraz A80J 77”, 65”, 55”;

dwa TV LED 4K: X95J 85”, 75”, 65” oraz X90J 75”, 65”, 55”, 50”.

Najnowsza seria telewizorów Sony na 2021r. będzie nosiła nazwę Bravia XR. W ofercie japońskiego producenta znajdziemy zarówno odbiorniki OLED, LED jak i model 8K.Tegoroczną nowością w TV Sony jest procesor Cognitive Processor XR, naśladujący działanie ludzkiego wzroku i słuchu. Według informacji producenta, „zastosowano zupełnie nową technikę przetwarzania, wykraczającą poza tradycyjną sztuczną inteligencję. Człowiek oglądający przedmioty nieświadomie skupia uwagę na pewnych punktach. Cognitive Processor XR dzieli ekran na wiele stref i wykorzystuje inteligencję poznawczą do ustalenia, gdzie w obrazie znajdują się tzw. „punkty koncentracji uwagi. W przeciwieństwie do standardowej sztucznej inteligencji, która rozdzielnie wykrywa i analizuje kolor, kontrast, detale i inne elementy obrazu, nowy procesor Cognitive Processor XR może kompleksowo analizować szereg elementów, podobnie jak ludzki mózg. W rezultacie każdy element jest korygowany w powiązaniu z pozostałymi, a cała scena wygląda spójnie i naturalnie — czego nie zapewni standardowa sztuczna inteligencja”.W teorii możliwości nowego procesora niewątpliwie wyglądają bardzo interesująco. Warto zwrócić uwagę na nowy mechanizm - upscaling, który bazuje na tzw. Object based super resolutions DB (znany z procesora X1 Ultimate) oraz dodatkowo pojawia się tzw. reprodukcja tekstury (Texture reproduction DB), umożliwiająca uzyskanie jeszcze lepszej rozdzielczości obrazu.W nowej serii Bravia XR znajduje się pięć telewizorów:Sony postanowiło w tym roku zaoferować swoim konsumentom dwa odbiorniki z matrycą organiczną. Jeden z nich pojawia się w 83” jest to największa przekątna TV OLED w historii japońskiego producenta. Kolejną ciekawostką jest brak 55” egzemplarza X95J - najwyżej pozycjonowanej serii LED 4K.W najnowszych TV znajdziemy kilka znanych rozwiązań, stosowanych w telewizorach Sony z lat ubiegłych, które zostały poddane lekkim modyfikacjom. Są to m.in. systemy dźwiękowe: Acoustic Multi-Audio, wykorzystany w odbiornikach LED 4K oraz Acoustic Surface Audio+ stosowany w TV OLED. Oba systemy audio opisywałem w zeszłym roku w przy okazji recenzji telewizorów A8 i XH95.Egzemplarze LED 4K oraz 8K Bravia XR zostały wyposażone w matryce 100/120 Hz oraz w technologię Full Array LED (pełne tylne podświetlenie z lokalnym wygaszaniem). W Z9J i X95J znajdziemy znaną z zeszłego roku powłokę X-Wide Angle, zapewniającą żywsze, bardziej realistyczne kolory przy oglądaniu TV pod kątem. Tegoroczną nowością jest zastosowanie dodatkowej antyrefleksyjnej powłoki o nazwie X-Anti Reflection. Znajdziemy ją w obu wyżej wymienionych modelach.W kategorii kontrast producent postanowił w tym roku zastosować technologię Contrast Booster. I tak dla modeli LED 8K i 4K przewidziano następujące wartości, które pozycjonują telewizory w ujęciu możliwości emisji tzw. najwyższej szczytowej jasności: Z9J - 15, X95J - 10, X90J - 5 (gdzie 15 oznacz najwyższą, a 5 najniższą wartość).Wszystkie modele z serii Bravia XR zostaną wyposażone w: złącze HDMI 2.1, umożliwiające przesył sygnału 4K 120 kl/s, oraz funkcję VRR, ALLM, kompatybilność z Dolby Vision i Atmos, specjalny tryb kalibracji dla Netflix, zgodność z AirPlay 2 i HomeKit oraz technologię IMAX Enhanced.Egzemplarze Z9J, A90J, X95J będą wyposażone w pilot oferujący podświetlenie klawiatury. W każdym urządzeniu użytkownik będzie miał możliwość według własnych preferencji ustawić rozstaw nóżek. W zależności od odbiornika dostępne będą dwa lub trzy warianty.Bez wątpienia zauważalnymi nowościami w telewizorach Sony Bravia XR z 2021r. jest wprowadzenie Google TV oraz Core Bravia. W przypadku pierwszej opcji, system operacyjny Android TV w odbiornikach Sony zostaje zastąpiony przez Google TV. Słowo „zastąpiony” dotyczy przede wszystkim kwestii nazewnictwa. Trzeba mieć świadomość, że zmiana ta ma wymiar bardziej kosmetyczny, gdyż Google TV to nic innego jak nakładka na Android TV, która wpływa na ekspozycję treści oraz wygląd ekranu głównego.Core Bravia aplikacja VOD fabrycznie zainstalowana we wszystkich modelach Bravia XR. Serwis został stworzony we współpracy z Sony Pictures Entertainment (SPE). Według informacji producenta, platforma „pozwala oglądać wybrane pozycje z najnowszej oferty SPE i klasycznego repertuaru, jak również najbogatszą kolekcję treści IMAX Enhanced. Bravia CORE jako pierwsza na rynku wykorzystuje technologię Pure Stream, umożliwiając strumieniową transmisję z prędkością do 80 Mb/s i uzyskanie jakości będącej niemal bezstratnym odpowiednikiem UHD BD”. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy tej platformy, gdyż po pierwsze będzie ona oferowała treści w UHD HDR. Po drugie, według moich informacji w serwis będzie można na pewno znaleźć m.in. filmy z polskimi napisami i prawdopodobnie z polskim lektorem, dubbingiem.Nowa oferta japońskiego konsumenta nie powala na kolana. Trzeba mieć jednak na uwadze, że Sony od 60 lat zajmuje się produkcją telewizorów - jest jedną z najbardziej doświadczonych oraz renomowanych firm w tej branży. Topowe odbiornik tego producenta zawsze budzą mniejsze lub większe emocje. W zeszłym roku mieliśmy okazję sprawdzać dwa modele Sony: OLED A8 oraz LED 4K XH95, który to otrzymał naszą rekomendację. Z niecierpliwością czekam zatem na testy tegorocznych egzemplarzy, aby zweryfikować wszystkie nowości wprowadzone w serii Bravia XR.Źródło: Sony