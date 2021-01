Oclean to silny gracz na rynku szczoteczek sonicznych. Model Oclean X Pro wprowadza kolejne innowacje

Innowacyjne rozwiązania w służbie o zdrowe zęby.



Partnerem artykułu jest marka Oclean

Firmie Oclean udało się wyryć swoją niszę w rynku zdominowanym przez takie marki jak Oral-B czy Philips. Popularność wśród kupujących zaskarbiła sobie dzięki połączeniu innowacyjnych rozwiązań, profesjonalnej ochronie zębów, unikatowym wzornictwie i rozsądnej cenie. Ich najnowsza szczoteczka –– kontynuuje ten trend.Na potrzeby modelu X Pro opracowana została technologia. Szczoteczka zbiera dane nt. tego jak myjemy zęby i tworzy dokładny obraz stref, na które musimy zwrócić uwagę podczas czyszczenia. Dane te są ukazane na wyświetlaczu dotykowym umieszczonym na froncie urządzenia.Oclean zadbało też o kulturę pracy szczoteczki. X Pro korzysta z technologii aktywnej redukcji hałasu by zredukować ilość dźwięku generowanego przez urządzenie podczas pracy. Udało im się zejść do poziomupodczas użytkowania szczoteczki. Dla porównania, komary wydają dźwięk na poziomie 40 db podczas lotu.Oclean X Pro możemy także sparować z dedykowaną aplikacją na smartfony. Apka jest w stanie zaproponować ponad 20 programów pielęgnacji zębów w zależności od naszych nawyków podczas mycia zębów oraz kondycji naszej jamy ustnej. Nic też nie stoi na przeszkodzie by zaprogramować swój własny plan mycia zębów.Oclean jest zwolennikiem minimalizmu w designie, dlatego każdy szczegół ich produktów jest opracowywany z troską i dbałością o detale. Ich wysiłek w kwestii wzornictwa się opłacił, gdyż firma może się poszczycić różnymi nagrodami, w tym Good Design Award, IF Award oraz Red Dot Award.Pogoń firmy za innowacyjnymi rozwiązaniami, profesjonalną ochroną zębów, wysoką jakością produktów i rozsądną ceną pozwoliła im ugruntować swoją pozycję na rynku szczoteczek elektrycznych. Prawie pewnym jest, że Oclean jeszcze niejednym nas zaskoczy w przyszłości.Oficjalny sklep Oclean na platformie AliExpress znajdziemy tutaj . Wymienioną w tekście szczoteczkę Oclean X Pro możemy obecnie kupić w korzystnej cenie z wysyłka z magazynu ulokowanego w Polsce.