iPhone 13 Pro ma być mega energooszczędny. I to dzięki ekranom... Samsunga

Niestety, z benefitów nie skorzysta podstawowy model.





Ekrany LTPO w następnych iPhone'ach. Ale tylko w najwyższych modelach

Foto: Unsplash

Technologia LTPO stosowana w niektórych ekranach OLED pozwala na bardzo dużą elastyczność jeśli chodzi o możliwe częstotliwości odświeżania. Zobaczyliśmy już ją m.in.czy. Umożliwia ona dynamiczne przełączanie się odświeżania, np. od 1 do 120 Hz w zależności od oglądanych treści.Ma to niebagatelny wpływ na czas pracy na baterii. Według testów pozwala na wydłużenie czasu pracy od 15 do 20 procent.Podobno Apple planuje zastosować ją w iPhone'ach 13. Plotki mówią, że nie we wszystkich modelach - najprawdopodobniej zobaczymy ją jedynie w wariantach Pro. Dostawcą podzespołów ma zostać jeden z największych konkurentów Apple'a - Samsung. Część z wyświetlaczy ma być jednak dostarczana także przez LG Display i chińskiego BOE.Apple w przyszłym roku wypuści pewnie smartfony z odświeżaniem 120 Hz. Zaimplementowanie technologii LTPO byłoby bardzo dobrym pomysłem. Wydatnie zmniejszyłaby zużycie energii, co przydałoby się przy względnie niedużych akumulatorach montowanych w smartfonach z jabłkiem.