Xiaomi Mi 11 Lite na wizualizacjach. Czy czegoś Wam nie przypomina?

Xiaomi Mi 11 Lite może nieco przypominać iPhone'a 12

Xiaomi Mi 11 Lite - specyfikacja

Xiaomi Mi 11 Lite może pojawić się pod koniec pierwszego kwartału

Xiaomi Mi 11 jeszcze dobrze się nie zadomowił na rynku. Nie pokazano nawet modelu z dopiskiem Pro, już nie mówiąc o globalnej premierze obydwu wariantów.Wygląda na to, że nie przeszkadza to firmie w wypuszczeniu kolejnego wariantu. I jest to więcej niż prawdopodobne - poprzednia generacja również doczekała się miliona wersji (, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro,i kilka innych).Przejdźmy teraz do sedna. Czego możemy się spodziewać po Mi 11 Lite?Spójrzcie tylko na tył smartfona. Wysepka fotograficzna bardzo przypomina podstawowy model najnowszej linii smartfonów Apple.Na wizualizacji mamy do czynienia z kwadratową wysepką fotograficzną z dwoma najważniejszymi obiektywami ulokowanymi po lewej stronie. Z prawej natomiast znalazło się miejsce dla dodatkowego oczka i lampy błyskowej. Gdyby przenieść ją nieco wyżej, to moglibyśmy mieć do czynienia z ewidentną kopią pomysłu.Xiaomi Mi 11 Lite z przodu będzie już mniej Apple'owy. Oczywiście nie będzie szerokiego wcięcia. Xiaomi ma postawić na kamerkę w otworze w górnym, lewym rogu.Jeśli chodzi o specyfikację - Xiaomi Mi 11 Lite otrzymać ma panel IPS o bliżej niesprecyzowanym rozmiarze. Wiadomo za to, że ma mieć rozdzielczość FHD+ oraz możliwość wyświetlania treści z odświeżaniem 120 Hz. Według źródła urządzenie ma być napędzane procesorem Snapdragon 732G w połączeniu z 6 GB RAM i 128 GB ROM.Jeśli chodzi o wyposażenie, to Xiaomi Mi 11 najprawdopodobniej będzie mógł się pochwalić aparatem głównym 64 MP oraz (najprawdopodobniej) ultraszerokokątnym 8 MP. Myślę, że dodatkowy moduł 5 MP będzie przeznaczony do zdjęć makro.Bardzo podejrzanie wygląda powyższa wizualizacja - wygląda jak przerobiona oficjalna grafika Xiaomi Mi 11. Obawiam się, że prezentowany w przecieku wygląd Xiaomi Mi 11 Lite może być niewiarygodny. Ale o tym przekonamy się przy następnych doniesieniach. Ciekaw jestem, czy potwierdzą tę plotkę.Premiera spodziewana jest na marzec 2021 roku. Jeśli chodzi o cenę, to YouTuber mówi o kwocie niecałych 1300 złotych.