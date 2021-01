MacBook jako bezprzewodowa ładowarka. Czy to wstęp do iPhone'a bez portu ładowania?

Komputer mógłby ładować smartfona i akcesoria.





Do sieci przedostało się kilka nowych patentów, które wskazują na pomysły Apple związane z wykorzystaniem ładowania bezprzewodowego. Amerykańska firma od dwóch lat inwestuje bardzo mocno w tego typu technologię oraz akcesoria, które mają pozwolić użytkownikom uwolnić się od kabli. Nowy patent giganta z jabłkiem w logo opisuje komputer MacBook, który miałby zostać wyposażony wNowy pomysł Apple można nazwać bardzo „zgrabnym”. Umieszczenie specjalnych cewek do ładowania bezprzewodowego w obudowie komputera miałoby bowiem pozwolić na dowolne uzupełnianie energii nie tylko w iPhonie, ale również w zegarku Apple Watch czy słuchawkach AirPods. Całość można zobaczyć na rycinie poniżej. Oczywiście, a jego obudowa zamknięta – w tym przypadku sprzęty należałoby umieścić na dolnej części obudowy MacBooka.Korzystanie z ładowania bezprzewodowego i umieszczenie wszystkich gadżetów na obudowie komputera podczas pracy byłoby bowiem średnio wygodnym rozwiązaniem.Zgłoszenie patentowe Apple, które mogłyby zostać wykorzystane w przyszłości w produktach firmy z Cupertino. Ogólny obraz patentu jest jednak jasny: wystarczy zabrać ze sobą MacBooka, aby móc ładować za jego pomocą inne sprzęty i odwrotnie. Oczywiście w sposób bezprzewodowy.Od kilku miesięcy pojawiają się również plotki na temat tego, iżi postawić całkowicie na technologię ładowania bezprzewodowego. Nie wiadomo jeszcze, jak tę sytuację chce rozwiązać amerykańska firma, ale umieszczenie cewek w komputerze może być pierwszym krokiem do dużych zmian.Co ciekawe, pierwszy laptop, który korzystał z podobnego pomysłu był już dostępny na rynku – i to od 4 lat.Źródło: PatentlyApple / fot. Tobias Lystad - Unsplash