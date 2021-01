Pilot do telewizora z ładowarką słoneczną ? Oto najnowszy "eko" pomysł Samsunga

Będzie dołączany do telewizorów firmy.





Samsung prezentuje pilot Eco Remote Control





fot. Samsung

Wraz ze swoją nową gamą telewizorów 4K i 8K QLED przeznaczonych na 2021 rok, Samsung zaprezentował również zupełnie nowy pilot Eco Remote Control, który według firmy pozwoli zmniejszyć tony plastikowych odpadów rocznie. Cała konstrukcja wykorzystuje specjalne, które mają pozwolić na naładowanie baterii znajdujących się bezpośrednio w pilocie. W razie problemów, użytkownicy będą mogli dalejZ przodu pilot Eco Remote Control wygląda jak każdy inny pilot do telewizorów koreańskiego producenta, który został pokazany na przestrzeni ostatnich lat. Wystarczy go jednak odwrócić, aby zobaczyć długi panel ogniw słonecznych, które mogą ładować wewnętrzną baterię. Sam pilot został wykonany z– ponad 28 procent z niego pochodziło bezpośrednio z recyklingu.Samsung twierdzi, że pilot będzie mógł być używany przez około dwa lata na jednym ładowaniu baterii, jednak pełna żywotność akumulatora w pilocie– przy standardowym wykorzystaniu. Tego typu technologia ma uchronić użytkowników przed bezsensownym kupowaniem baterii AAA przez lata, a także. W dolnej części pilota znalazło się złącze USB typu C, które pozwoli na szybsze ładowanie całej konstrukcji.Samsung wprowadzając pilot Eco Remote Control kontynuuje swoje wysiłki wFirma wyeliminowała tusz tworzony na bazie oleju i będzie pakowała swoje telewizory w nieco inne pudełka niż dotychczas. Co ciekawe, każde z pudełek będzie zawierało specjalny kod QR, który podpowie, jak dokładnie wykorzystać karton oraz co można z niego zrobić tak, aby przydało się w mieszkaniu lub w pracy.Bardzo możliwe, że za Samsungiem pójdą kolejne firmy oferujące inteligentne telewizory.Źródło: TheVerge / fot. Samsung