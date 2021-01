Neo QLED i MicroLED. Samsung zaprezentował telewizory nowej generacji

Nowa rozwiązania i technologie w telewizorach.

foto. Samsung

Micro LED trafia pod strzechy

foto. Samsung

foto. Samsung

Gama produktów Lifestyle TV

foto. Samsung

Samsung podąży ścieżką proekologiczną

foto. Samsung

Tegoroczny Neo QLED 8K oferuje nowość w postaci Infinity One Design – niemal bezramkowego ekranu, zapewniającego jeszcze bardziej wciągające wrażenia wizualne w eleganckiej obudowie. Możliwość zamocowania do Neo QLED 8K modułu Slim One Connect – zupełnie nowego systemu zarządzania kablami, który można przytwierdzić z tyłu telewizora – zapewnia łatwiejszą instalację, poprawia też wrażenia estetyczne.W Neo QLED 8K z roku 2021 wprowadzono również kilka wysokiej klasy funkcji audio, takich jak Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) Pro, dzięki której pomieszczenie wypełnia dynamiczny dźwięk „śledzący” ruch obiektów na ekranie, czy SpaceFit Sound, która analizuje fizyczne otoczenie, w którym znajduje się telewizor i generuje wciągający dźwięk dostosowany specjalnie do danej przestrzeni.Za sprawą nowej linii MICRO LED firma Samsung po raz pierwszy proponuje telewizor wykonany w tej technologii, który skierowany jest do użytkowników domowych.W nowej linii MICRO LED – obecnie dostępnej z ekranami o przekątnych 110” i 99”, a do końca roku także w mniejszych rozmiarach – zastosowano diody, których rozmiar opisywany jest w mikrometrach. Pozwalają one wyeliminować moduł podświetlenia i filtry kolorów używane w urządzeniach konwencjonalnych. Niezwykle realistyczne barwy i wysoka jasność to zasługa 24 milionów samoemisyjnych indywidualnie sterowanych diod LED. A konstrukcja Monolith Design, dzięki której ekran zajmuje ponad 99% powierzchni frontu urządzenia, sprawia, że nic nie odwraca uwagi widza od zapierającej dech jakości obrazu.By w pełni wykorzystać potencjał ogromnego ekranu nowej linii MICRO LED, Samsung wprowadził i zoptymalizował szereg rozwiązań znanych z telewizorów Smart TV. Teraz widzowie mogą m.in. skorzystać z opcji 4Vue (Quad View), która pozwala na jednym ekranie wygodne oglądać treści pochodzące nawet z czterech różnych źródeł. W ten sposób kibice mogą podłączyć liczne urządzenia zewnętrzne, by śledzić równocześnie kilka rozgrywających się w tym samym czasie meczów, entuzjaści gamingu mogą z kolei oglądać w streamingu przewodnik po grze, jednocześnie w nią grając. A wszystko to w świetnej jakości i dużym rozmiarze.W 2021 roku Samsung rozwija także gamę produktów Lifestyle TV. W ofercie pojawi się telewizor The Frame, który ma oferować więcej możliwości konfiguracji oraz smuklejszą formę. Nowy The Frame jest zatem o połowę smuklejszy w porównaniu z poprzednimi generacjami. Producent podkreśla, że nowe wymienne ramki w pięciu kolorach i dwóch możliwych do spersonalizowania stylach - Modern i Beveled - pasują do estetyki każdego pomieszczenia, w którym telewizor zostanie umieszczony.Samsung zadeklarował też, że w ciągu najbliższych kilku lat podąży ścieżką proekologiczną, dostosowując produkcję telewizorów do kilku długoterminowych programów zrównoważonego rozwoju.Firma zamierza dążyć do systematycznego zmniejszania swojego łącznego śladu węglowego generowanego w procesie produkcji telewizorów. W tym roku Samsung rozszerza swój projekt „Ekoopakowanie” na wszystkie modele telewizorów Lifestyle’owych z 2021 r. i większość tegorocznej linii Neo QLED. To zrównoważone rozwiązanie pozwala za pomocą upcyklingu przetwarzać rokrocznie do 200 000 ton pudeł z tektury falistej. Natomiast ograniczenie tekstu i grafiki na ekoopakowaniu pozwala wyeliminować farbę drukarską na bazie oleju, której zwykle używa się do druku barwnego na pudłach od telewizorów, a to z kolei pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość odpadów.W 2021 roku wiele telewizorów Samsung będzie sprzedawanych z pilotem zasilanym energią słoneczną, który można ładować za pomocą oświetlenia wewnętrznego, światła naturalnego lub USB. Ta zmiana przełoży się na konkretne korzyści -w ciągu siedmiu lat pozwoli zapobiec wygenerowaniu odpadów pochodzących z ok. 99 milionów baterii AAA, które użyte byłyby do obsługi pilotów. Dodatkowo, do produkcji takiego pilota, firma Samsung opracowała innowacyjny proces polegający na upcyklingu nadających się do przetworzenia plastikowych butelek, w tym na wykorzystaniu 24% materiałów pochodzących z recyklingu.Źródło: Samsung