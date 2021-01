Udziały AMD wyższe od Intela po raz pierwszy od 15 lat

Wielki sukces AMD.

Stała się rzecz, na którą przedstawiciele AMD oraz fani tej marki czekali przez długie lata. AMD po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2006 roku prześcignęło firmę Intel pod względem udziałów na rynku komputerów stacjonarnych. Jeśli wziąć pod uwagę zestawienie całościowe, uwzględniające procesory dla laptopów i desktopów, Advanced Micro Devices również ma powody do zadowolenia.Zestawienie opublikowane przez PassMark Software 4 stycznia 2021 roku i mające swe źródło w bazie danych benchmarka PerformanceTest, dowodzi, że w 1. kwartale 2021 roku z procesorów AMD korzysta 50,8% użytkowników komputerów stacjonarnych. Stan na 6 stycznia zmienił się wprawdzie nieznacznie i daje identyczny wynik firmie Intel, ale nie zmienia to faktu, że przez pierwsze pięć dni stycznia to AMD miało przewagę.

Udziały procesorów firm Intel (kolor niebieski) i AMD (kolor czerwony) w rynku komputerów stacjonarnych. Stan na 4 stycznia 2021 roku. | Źródło: mat. własny z PassMark

Trend dla AMD jest wzrostowy

Po raz ostatni AMD miało większy udział w rynku desktopów w 1. kwartale 2006 roku, kiedy to firma legitymowała się wynikiem na poziomie aż 53,9%. W 4. kwartale 2016 roku AMD miało nieco ponad 20% rynku, co doskonale pokazuje to, jak wielkim sukcesem było wypuszczenie na rynek procesorów z serii Ryzen.Procesory AMD Ryzen 3000 nadal sprzedają się świetnie i nic nie wskazuje na to, aby AMD Ryzen 5000 miały nie powtórzyć tego sukcesu. Jesteśmy w przededniu premiery procesorów Intel nowej generacji i tylko od "niebieskich" zależy, czy są w stanie powstrzymać AMD przed dalszym umacnianiem swojej pozycji.Sytuacja zmienia się także w przypadku procesorów stosowanych w laptopach, gdzie AMD zaprezentowało w końcu sensowną alternatywę dla rozwiązań firmy Intel. Tutaj udział AMD wynosi skromne 17%, choć z początkiem 2019 roku było to zaledwie 8,9%.Źródło: PassMark