Genialne rozwiązanie - mini PC w stopce monitora. Nowe modele Dell OptiPlex Ultra

Elastyczność mini PC z okablowaniem i niewielką powierzchnią na biurku niczym all-in-one / foto. Dell



W pewnym sensie, Dell OptiPlex 7090 Ultra wcale nie zajmuje dodatkowego miejsca na stoliku, bo jest wkładany do środka ramienia podstawy monitora, nie ma osobnej kostki postawionej gdzieś obok ekranu. Teraz ktoś może użyć kontrargumentu, że przecież typowy mini PC też da się da zamontować uchwytem VESA na monitorze. Niby tak, ale nie każdy monitor czy mały komputer na to pozwala, poza tym linia Della, to elegantsze rozwiązanie.

Inną sprawą mogą być komputery typu-all-in-one z wbudowaną w monitor jednostką centralną. To najbliższe Dellowi sprzęty, ale w pełni zintegrowane podobnie jak laptop, więc nie da rady wymienić tylko jednego elementu, jeśli chcemy nową jednostkę, a z Dellami OptiPlex Ultra, to możliwe. Ponadto można zamontować też dowolny zgodny monitor (mocowanie VESA, przekątna od 19 do 27 cali, a nawet 34 calowe ultrapanoramy), niekoniecznie Della. Choć firma zaleca linię Dell P lub UltraSharp - wtedy wystarczy wręcz jeden kabel zasilający do monitora, a obraz i energia potrzebna do pracy PC będą transportowane pojedynczym USB-C.





Dell OptiPlex 7090 Ultra, to jeszcze mocniejsze procesory



Jeśli w ubiegłym roku kupiliście poprzednią serię Della OptiPlex 7070 Ultra, to teraz nadarza się okazja, żeby zmienić ją na najnowsze jeszcze mocniejsze OptiPlexy 7090 Ultra. Do wyboru są warianty z procesorami linii Tiger Lake - Intel Core i3-1115G4 (2 rdzenie, 4 wątki, 3,0 GHz, turbo 4,1 GHz), Intel Core i5-1145G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2,6 GHz, do 4,4 GHz w turbo, vPRO) oraz Intel Core i7-1185G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 3,0 GHz do 4,8 GHz w turbo, vPRO). Ograniczono się do niskonapięciowych układów z TDP na poziomie 28 W, ale z nowoczesną i całkiem niezłą jak na segment zintegrowanych modułów, grafiką Intel Iris Xe. No chyba, że mowa o i3, gdzie znajdziemy tylko standardowy chip Intel UHD Graphics.