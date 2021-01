Xiaomi Mi 10i 5G zaprezentowany. Czym zaskoczy kolejny flagowiec?

Zaskakująca propozycja.

Xiaomi Mi 10i - smartfon nie dla wszystkich

Źródło: Xiaomi

Xiaomi ostatnio nie próżnuje jeśli chodzi o zapowiedzi nowych sprzętów. Kilka dni temu doczekaliśmy się chociażby przecieków w sprawie smartfona Mi 11 , jak i jego ulepszonego odpowiednika. Teraz z kolei zaprezentowany został kolejny flagowiec – Mi 10i 5G. Czym charakteryzuje się ta propozycja?Przede wszystkim użytkownicy mogą liczyć naoraz odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Smartfon napędzany będzie przez układ graficznyz wbudowanym modemem X52 5G.Konsumenci otrzymają trzy warianty pamięciowe – 6/64 GB. 6/128 GB oraz 8/128 GB. Całość zostanie zasilana przez baterię o pojemności 4820 mAh wspierającą szybkie ładowanie 33 W. Dodatkowo(rzadkość w tych czasach) oraz czytnika linii papilarnych umieszczonym na prawej krawędzi obudowy.Jeśli zaś chodzi o (cztery) aparaty – będziemy mieli do czynienia zi matrycą Samsung ISOCELL HM2, szerokokątnym 8 Mpix, makro 2 Mpix oraz czujnikiem głębi 2 Mpix. Przedni ekran posiadać wyposażony zostanie dodatkowo w aparat do selfie 16 Mpix.Filmy nagrywać będzie można w rozdzielczości 4K i 30 FPS-ach. Nie zabraknie również zgodności ze standardem HDR10+ oraz wsparciem dla technologii Widevine L1. Co z cenami i dostępnością?Tu niestety nie jest kolorowo.i nic nie zwiastuje na to, by kiedykolwiek miałby mieć swoją premierę gdzie indziej. Xiaomi raczej na pewno włączyło tę propozycję do grona „Made In India” – projektu mającego na celu wspieranie tamtejszej gospodarki. Nic nie jest jednak wykluczone, więc poniżej znajdziecie dosyć luźne przeliczenie rupii indyjskich:Model 6/64 GB – 20 999 INR (około 1070 złotych)Model 6/129 GB – 21 999 INR (około 1115 złotychModel 8/128 GB – 23 999 INR (około 1215 złotych)Ceny nie wydają się więc wygórowane, a różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami wręcz znikome. Warto jednak pamiętać, iż mówimy o dość specyficznym rynku docelowym.Źródło i foto: Xiaomi (via GSMArena