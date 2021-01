Recenzja vivo Y70 - zgrabnego smartfona za 1000 złotych

To nie jest sprzęt dla wszystkich.

vivo Y70 to przedstawiciel średniej półki cenowej stojący na półce obok takich marek jak POCO, Xiaomi czy realme. Segment średniej półki jest niesamowicie zatłoczony i producenci robią co mogą, aby czymś się wybić spośród konkurencji.vivo Y70 ma się czym chwalić. Zanim jednak przejdę do sedna, zapoznam Was ze specyfikacją:

foto: własne

foto: własne

vivo w Y70 nie pożałowało na wyświetlacz

Funckaj Always On Display w vivo Y70. / foto: własne



Funtouch OS 11 jest ładny, szybki i intuicyjny

System vivo Y70 wygląda świetnie. Bardzo odpowiada mi jego estetyka - cieszy oko, ale jednocześnie nie jest pstrokaty. Powiedziałbym, że pod względem wizualnym jest stonowany.



Smartfon działa płynnie i sprawnie. Zainstalowany na płycie głównej Snapdragon 665 nie jest może demonem szybkości, jednak do moich zastosowań wystarczył. Głównie korzystam z przeglądarki, aplikacji aparatu i jakdojade.pl.









foto: własne



Funtouch OS 11 jest także dobrze przemyślany pod względem UX (doświadczeń użytkownika). Nie miałem problemów ze znalezieniem poszczególnych opcji w menu. Moim zdaniem jest intuicyjny.



Smartfon otrzymałem z Androidem 10, jednak doczekałem się aktualizacji do Androida 11. Aktualizacja przebiegła bez problemu, jednak po pierwszym uruchomieniu zauważyłem "chrupiące" animacje przy przewijaniu. Po godzinie i kilku restartach sytuacja wróciła do normy - widocznie system musiał się "przegryźć", podobnie jak domowej roboty sos czosnkowy :).



Zdjęcia z vivo Y70 są w porządku, ale odczuwałem pewien brak

Smartfon został wyposażony w następujące aparaty:



główny 48 MP z przysłoną f/1,8,

makro 2 MP z przysłoną f/2,4,

czujnik głębi 2 MP z przysłoną f/2,4.



foto: własne



Zdjęcia w ciągu dnia bronią się. Fotografie wykonane vivo Y70 są ostre, nasycone i kontrastowe. Czasem jednak zdarzało się, że brakowało im nieco kontrastu. Polecam korzystać z trybu HDR - bez niego zdjęcia bardzo szybko się niedoświetlają przy fotografowaniu pod światło oraz w scenach, gdzie mamy dużą różnicę między ciemnymi a jasnymi obszarami. Wychodziło to nawet w pochmurną pogodę.



aparat główny / foto: własne



aparat główny / foto: własne



aparat główny / foto: własne



aparat główny / foto: własne

Zdjęcia w ciągu dnia bronią się. Fotografie wykonane vivo Y70 są ostre, nasycone i kontrastowe. Czasem jednak zdarzało się, że brakowało im nieco kontrastu. Polecam korzystać z trybu HDR - bez niego zdjęcia bardzo szybko się niedoświetlają przy fotografowaniu pod światło oraz w scenach, gdzie mamy dużą różnicę między ciemnymi a jasnymi obszarami. Wychodziło to nawet w pochmurną pogodę.

aparat główny / foto: własne



vivo Y70 ma o dziwo całkiem dobry aparat makro. Wprawdzie to tylko 2 MP, jednak zdjęcia mają przyjemny koloryt. Nie narzekałem na dynamikę. Co więcej, obiektyw całkiem ładnie rozmywa tło, a matryca jest wystarczająco dobra, aby w czasie dnia zapewnić obraz pozbawiony brzydkiego ziarna.



System nie miał tendencji do zastanawiania się albo przycinania animacji. Nie narzekałem także na zamykanie się aplikacji chociaż nie ukrywam, że kilka razy mi się to zdarzyło przy uruchomieniu wielu aplikacji na raz. Mimo wszystko uważam, że 8 GB w przypadku Y70 to dobry kompromis między wielkością pamięci a ceną.Funtouch OS 11 jest także dobrze przemyślany pod względem UX (doświadczeń użytkownika). Nie miałem problemów ze znalezieniem poszczególnych opcji w menu. Moim zdaniem jest intuicyjny.Smartfon otrzymałem z Androidem 10, jednak doczekałem się aktualizacji do. Aktualizacja przebiegła bez problemu, jednak po pierwszym uruchomieniu zauważyłem "chrupiące" animacje przy przewijaniu. Po godzinie i kilku restartach sytuacja wróciła do normy - widocznie system musiał się "przegryźć", podobnie jak domowej roboty sos czosnkowy :).vivo Y70 ma o dziwo całkiem dobry aparat makro. Wprawdzie to tylko 2 MP, jednak zdjęcia mają przyjemny koloryt. Nie narzekałem na dynamikę. Co więcej, obiektyw całkiem ładnie rozmywa tło, a matryca jest wystarczająco dobra, aby w czasie dnia zapewnić obraz pozbawiony brzydkiego ziarna.

aparat makro / foto: własne



aparat makro / foto: własne



aparat makro / foto: własne



aparat makro / foto: własne









tryb portretowy / foto: własne



tryb portretowy / foto: własne



Tryb nocny w vivo Y70 moim zdaniem mógłby być w zasadzie nieobecny. Nie wpływa zbyt mocno na jakość obrazu, a jedynie nienaturalnie wyciąga detali z reflektorów oraz nadmiernie rozjaśnia kadr. Moim zdaniem ujęcia bez trybu nocnego zdecydowanie bardziej odwzorowują to, co widziało moje oko.



bez trybu nocnego / foto: własne



z trybem nocnym / foto: własne



bez trybu nocnego / foto: własne



z trybem nocnym / foto: własne



bez trybu nocnego / foto: własne



z trybem nocnym / foto: własne



Tryb portretowy jest skuteczny i spełnia swoją rolę chociaż wiadomo, że przy bardziej skomplikowanych wzorach może się zgubić. Niestety, fizykę ciężko oszukać algorytmami.Tryb nocny w vivo Y70 moim zdaniem mógłby być w zasadzie nieobecny. Nie wpływa zbyt mocno na jakość obrazu, a jedynie nienaturalnie wyciąga detali z reflektorów oraz nadmiernie rozjaśnia kadr. Moim zdaniem ujęcia bez trybu nocnego zdecydowanie bardziej odwzorowują to, co widziało moje oko.

Co do autofokusa - vivo Y70 nie jest demonem szybkości jeśli chodzi o ostrzenie, ale fazowy układ (jak na średniaka) pracuje zadowalająco.



Niestety w vivo Y70 nie znajdziemy obiektywu ultraszerokokątnego. A szkoda. Zwłaszcza, że producenci często instalują go w dużo tańszych smartfonach.



Bateria mieści się gdzieś pośrodku stawki





Muszę powiedzieć, że mimo wszystko jest nieźle. W benchmarku baterii PCMark smartfon wyciągnął 10 godzin i 36 minut, co jest całkiem dobrym wynikiem jak na takie ogniwo.



foto: własne



Z moich doświadczeń wynika, że vivo Y70 wytrzymuje od jednego do 1,5 dnia mieszanej pracy. Wprawdzie nie grałem w gry, ale sporo fotografowałem. Regularnie korzystam też z nawigacji, jednak na krótkich dystansach.



Czas pracy na baterii nie jest zły choć nie będę ukrywał, że testowałem już znacznie wydajniejsze urządzenia pod względem baterii - i to z podobnej półki cenowej.

vivo Y70 został wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 4100 mAh. Dziś nie robi ona szału, jednak taki jest niestety koszt cienkiej obudowy.Muszę powiedzieć, że mimo wszystko jest nieźle. W benchmarku baterii PCMark smartfon wyciągnął 10 godzin i 36 minut, co jest całkiem dobrym wynikiem jak na takie ogniwo.Z moich doświadczeń wynika, że vivo Y70 wytrzymuje od jednego do 1,5 dnia mieszanej pracy. Wprawdzie nie grałem w gry, ale sporo fotografowałem. Regularnie korzystam też z nawigacji, jednak na krótkich dystansach.Czas pracy na baterii nie jest zły choć nie będę ukrywał, że testowałem już znacznie wydajniejsze urządzenia pod względem baterii - i to z podobnej półki cenowej.

vivo Y70 - podsumowanie





foto: własne



Z drugiej natomiast brak aparatu ultraszerokokątnego, trochę tanią obudowę oraz przeciętną baterię.



Dla jednych vivo Y70 będzie idealnie dobranym smartfonem, natomiast inni będą kręcić nosem. Ciężko mi go polecać lub nie - wszystko zależy od tego, czego szukacie i co jest dla Was najważniejsze.



Jeśli zależy Wam na dobrym ekranie, aparacie głównym i systemie oraz możliwie kompaktowej obudowie to powinniście być spełnieni. Brakuje mi tylko 5G - to z pewnością podniosłoby jego opłacalność.



Plusy:

Przyznam, że co do vivo Y70 to mam nieco mieszane odczucia. Z jednej strony otrzymujemy świetny ekran AMOLED, który w smartfonie za ok. 1000 złotych wyznacza standardy w tej półce cenowej. Do tego mamy niezły aparat główny, smukłą i ładną obudowę oraz bardzo dobry system z najnowszym Androidem.Z drugiej natomiast brak aparatu ultraszerokokątnego, trochę tanią obudowę oraz przeciętną baterię.Dla jednych vivo Y70 będzie idealnie dobranym smartfonem, natomiast inni będą kręcić nosem. Ciężko mi go polecać lub nie - wszystko zależy od tego, czego szukacie i co jest dla Was najważniejsze.Jeśli zależy Wam na dobrym ekranie, aparacie głównym i systemie oraz możliwie kompaktowej obudowie to powinniście być spełnieni. Brakuje mi tylko 5G - to z pewnością podniosłoby jego opłacalność.



+ wygląd

+ świetny ekran AMOLED

+ wielkość ekranu jest w sam raz

+ jakość aparatu głównego i makro

+ lekka i kompaktowa obudowa

+ system Funtouch OS (zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym)

+ 8 GB RAM-u

+ sporo pamięci z możliwością dalszego rozszerzenia

+ obecność jacka 3,5 mm

+ NFC



Minusy:



- jakość materiałów obudowy

- brak aparatu ultraszerokokątnego

- bateria mogłaby być jednak lepsza

- brak 5G

- tryb nocny zajmuje się głównie (nadmiernym) rozjaśnianiem zdjęć

foto: własneRamka jednak nie robi wrażenia premium i widać, że mamy do czynienia z pomalowanym plastikiem, zwłaszcza na górnym i dolnym odcinku. Są nieco ścięte, co uwidacznia delikatne nierówności powłoki. Ramka vivo Y70 nie dorasta do pięt tej z, która też jest plastikowa.Tył prezentuje się już nieco lepiej. Plastikowa pokrywa przypomina szkło, zwłaszcza dzięki specyficznemu połyskowi. Moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze i zaciera niesmak po ramce.Wysepka fotograficzna vivo Y70 wygląda standardowo, choć producent (nieco w stylu Huaweia) zamieścił na niej parametry obiektywów. Ciekawostką jest też wypukła ramka wokół podwójnej diody doświetlającej, która najprawdopodobniej została wykonana z metalu.W vivo Y70 znajdziemy ekran o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości FHD+. Takie parametry są w pełni wystarczające, zwłaszcza rozmiar. Tak jak już pisałem, dzięki temu smartfon bardzo przyjemnie się obsługuje i zgrabnie leży w ręce.vivo muszę pochwalić za zdecydowanie się na technologię AMOLED, która w tej półce cenowej (ok. 1000 złotych) jest rarytasem. Większość firm stawia raczej na IPS-a który jest tańszy, ale nie jest w stanie zapewnić tak świetnej czerni i pełni kolorów. Producent nie zapomniał o Always On Display, a grzech nie zaimplementować tej funkcji przy tego typu ekranie.Dodam też, że telefon dobrze sprawdza się także w słońcu dzięki niezłej jasności ekranu.