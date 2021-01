20 przydatnych akcesoriów do smartfonów i komputerów z AliExpress

Co kupić w Chinach tanio?

Jak skutecznie schłodzić laptopa? Istnieje na to kilka sposobów, a jednym z najpopularniejszych jest zakup podkładki chłodzącej, która może przyczynić się do redukcji zjawiska throttlingu, a co za tym idzie także wzrostu wydajności urządzenia. Te podkładka schłodzi laptopa o przekątnej ekranu sięgającej nawet 17 cali.

Anker Soundcore 2 to jeden z najchętniej kupowanych głośników Bluetooth w Chinach - i nic dziwnego. Wystarczy sprawdzić recenzje, aby przekonać się, że w tej klasie cenowej nie ma sobie równych. Dobra jakość wykonania, bardzo przyjemne brzmienie oraz solidnie wykonana obudowa nie dadzą Wam poznać, że macie do czynienia z głośnikiem w gruncie rzeczy niedrogim.

Silikonowe organizery do kabli powinny zagościć na każdym biurku, na którym znajduje się co najmniej jeden przewód. Można go umieścić w takim miejscu, aby końcówka wkładanych doń kabelków zawsze była pod ręką.

Specjalne stojaki na laptopy pełnią dwojaką funkcję. Przede wszystkim poprawiają one ergonomię pracy poprzez uniesienie tylnej części klawiatury, usprawniając przy tym przepływ chłodnego powietrza do otworów wentylacyjnych. Polecany przez nas stojaczek jest składany, co pozwala przenosić go w nieco tylko większej kieszeni.

Potrzebujesz niedrogiej kamerki do nauki lub pracy zdalnej? Ta być może przypadnie Ci do gustu. Wyceniona na 32 zł w wersji 720p i 42 zł za wariant 1080p poradzi sobie nieźle z przesyłaniem dobrej jakości obrazu w sprzyjających warunkach oświetleniowych.

20. Karta Wi-Fi na USB





W Twoim komputerze stacjonarnym nie ma modułu Wi-Fi? Żaden problem. Za 16 złotych kupić możesz adapter Wi-Fi na USB - i to dwuzakresowy! Kosztuje niewiele, a wysyłany jest z Polski, co sprawi, że dotrze do Ciebie w ciągu trzech dni roboczych.

21. Obudowa dysku 2.5” ORICO USB 3.0

22. Folia ochronna na klawiaturę

23. Torba na laptopa z kieszenią

24. Słuchawki przewodowe stereo

25. Zestaw naklejek na laptopa

26. Lustrzane etui z klapką

27. Skórzane etui z klapką

28. Magnetyczny kabel USB USLION LED

Mały głośnik Bluetooth o dobrym brzmieniu? Takie cuda istnieją i można nabyć je między innymi na AliExpress. Głośnik Bluetooth EWA jest wodoodporny, co potwierdza certyfikat IP67, ale jego podstawową zaletą jest zaskakująco przyjemne brzmienie. Nagłośni małą imprezę i pozwoli na lepsze doznania podczas oglądania filmów z laptopa lub smartfonu.Masz niepotrzebny dysk twardy lub chcesz kupić SSD i zamienić go w przydatny dysk zewnętrzny? Zrobisz to z obudową ORICO USB 3.0, która wspiera zarówno dysk SSD, jak i HDD w formacie 2.5”.Z tym gadżetem zabezpieczysz klawiaturę laptopa przed brudem i zachlapaniem.Elegancka torba dedykowana dla laptopów Apple MacBook, która sprawdzi się również w przypadku ultrabooków innych marek. W sprzedaży dostępne są różne warianty kolorystyczne w rozmiarze 13.3”, 14.1” i 15.6”.Klasyczne przewodowe słuchawki stereo do laptopa z wbudowanym mikrofonem można kupić już za ok. 7 zł z wysyłką. Zaletą z pewnością jest wytrzymały przewód w nylonowym oplocie.Jak tanio spersonalizować własny komputer? Pomocne mogą być naklejki. Na AliExpress znajdziecie 50 szt. naklejek w różnych wzorach, dla informatyka i nie tylko.Eleganckie etui na smartfon chroni nie tylko ekran, ale i tył urządzenia. Mało tego, pokrowiec można zamienić również w stojak do wygodnego oglądania filmów. Gadżet dostępny dla smartfonów Samsung Galaxy Jeżeli zależy Ci na dobrej ochronie smartfona oraz klasycznym designie, koniecznie sprawdź skórzane etui z klapką. Pokrowiec wyposażono magnetyczny zatrzask oraz miejsce na dokumenty czy banknoty więc może służyć również jako portfel. To wszystko za ok. 17 zł.Dostępna jest wersja na smartfony:To jeden z najpopularniejszych produktów na AliExpress i nie ma w tym nic dziwnego. Magnetyczny kabel ma wygodną, odpinaną końcówkę więc w momencie szarpnięcia przewodu unikniemy upadku urządzenia. Dostępny wariant o długości 1 lub 2 metra z końcówką Micro USB, USB-C i dedykowaną do smartfonów Apple.